Satelitní Starlink s baterií, revoluce v Androidu a evropský boj proti digitální závislosti: To nej z týdne #46

Uplynulý týden přinesl řadu zajímavých novinek ze světa mobilních technologií, aplikací i umělé inteligence. Zde je výběr témat, o kterých se v redakci nejvíce mluvilo.
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Samsung plánuje placenou verzi Galaxy AI a omezí některé stávající funkce
Provozování AI služeb není levnou záležitostí, byť to nyní v některých případech vypadá, že je vše zadarmo. Někdo ale musí zaplatit za provoz AI. Většinou to jde na dluh firmě, která provozuje dané služby. To se týká i Samsungu, který nabízí Galaxy AI, tedy balík služeb a funkcí s využitím AI. Jak se ukazuje, doba, kdy vše bylo zadarmo, se blíží ke konci. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
Starlink Mini 2 přichází s integrovanou baterií pro skutečnou mobilitu
Pořídit si v dnešní době satelitní mobilní připojení je poměrně jednoduché, zejména s rozvojem satelitní sítě Starlink. Dnes jsme se dočkali představení Starlink Mini 2, tedy druhé generace menšího terminálu. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Starlink
Nový Pixel Drop vylepšuje diktování a vyhledávání, zatímco některé funkce zůstávají nedostupné pro nás
Někteří výrobci vydají nový mobil a pak se o ně přestanou starat z pohledu nových funkcí. Ty si hlavně nechávají pro další generaci mobilů. V případě top modelů je situace trochu jiná. Novinky se dostanou časem i na starší generace, což dokazuje i nový Pixel Drop, tedy balík novinek od Googlu. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google
Apple si najímá technologický startup Ascend.io. Chce posílit vývoj autonomních AI agentů
Jak je patrné, Apple to s AI nevzdává a snaží se náskok konkurence postupně snižovat. Podle dostupných informací pokračuje v investicích do umělé inteligence a uzavřel dohodu se startupem Ascend.io, který se specializuje na automatizaci datového inženýrství pomocí AI agentů. Apple touto dohodou získá přístup k jeho technologiím, vybraným patentům a také možnost získat část vývojářského týmu. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Midjourney
Odemykání domu mobilem: Google přináší digitální klíče do Peněženky
Dnešní smartphony jsou nabité technologiemi a kromě Wifi a mobilního připojení mají samozřejmě k dispozici Bluetooth, NFC a ty vybavenější pak i UWB. Vše se dá již nyní používat pro odemykání například chytrých zámků, ale na Androidu chybělo jedno centrální místo určené pro všechny, respektive chyběla podpora. To se dnešním dnem mění. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
Anthropic rozšiřuje Claude o vlastní kancelářský balík. Přidává funkce pro schůzky, tabulky nebo Whiteboard
Dalo se očekávat, že bude pouze otázkou času, než se velké AI společnosti začnou poohlížet po oblastech, ve kterých by bylo možné naplno využít jejich AI modely. Anthropic se rozhodl svůj Claude vybavit kancelářskými nástroji a chce se zaměřit kromě programování i na další oblasti. Společnost představila Claude Meetings, Claude Sheets a Claude Whiteboards, které doplňují stávající nástroje jako Docs, Slides, Design nebo Motion. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Wired
O2 láká na spuštění 5G+, tedy čistokrevné 5G
Vidíte na svém mobilním telefonu již nějakou dobu 5G připojení k mobilní síti? Tak vězte, že se nejednalo a nejedná o plnohodnotné 5G. Jedná se o verzi 5G NSA, tedy Non-Standalone. Nefunguje sama o sobě a páteř je založená na LTE, tedy 4G. Až nyní zde máme prvního operátora, který spouští plnohodnotné nebo čistokrevné 5G (SA – Standalone). [Přečíst celý článek ➔]
Google uvádí Gemini 4 Hydrogen: Rychlejší model jako nástupce 3.8 Flash
Google vydal Gemini 4 Argon relativně nedávno, přičemž nějakou chvíli trvalo, než se dostal mezi většinu uživatelů. Následně jsme se dočkali vylepšené verze Google 4 Carbon, která se již dostává postupně k širší veřejnosti, ale aktuálně například potřebujete předplatné ve verzi Ultra. Ještě nějakou chvíli bude trvat, než si Carbon vyzkouší předplatitelé verze Pro. Google ale nečeká a vydává Gemini 4 Hydrogen. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google
Google a Samsung uvádějí Intelligent Eyewear: Chytré brýle s Gemini v 30 designech
Společnosti Google a Samsung již před nějakou dobou uvedly, že představí chytré brýle, přičemž jsme znali jen základní informace o nich, ale nic podrobnějšího. Až nyní jdou oficiálně do prodeje. Celá řada je pojmenována jako Intelligent Eyewear. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Samsung
Evropský návrh chce omezit praktiky nutící uživatele trávit na internetu více času, nebo utrácet více peněz
Zvyšující se návykovost na internetu a další praktiky, které používají sociální sítě a další platformy, se v poslední době poměrně hodně řeší. Evropská komise v reakci na tento trend představila návrh nového nařízení Digital Fairness Act (DFA). Ten si klade za úkol posílit ochranu spotřebitelů na internetu. Zaměřuje se především na praktiky, které uživatele „nutí“ k trávení více času na internetu, nebo vyššímu utrácení. Nová pravidla by se měla dotknout sociálních sítí, internetových obchodů, herních platforem i služeb využívajících umělou inteligenci. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
OK Google se možná stane minulostí, představena nová aktivační fráze
Když Google poprvé představil možnost hlasové aktivace jeho tehdejšího Google Asistenta, bylo možné použít frázi „OK Google“, ale současně nějakou chvíli fungovala i „OK Jarvis“, což je reference na populární postavu Iron Man a umělou inteligenci, kterou používala postava Tonyho Starka. Bohužel Google odebral tuto možnost po nějaké době. Nyní zde máme novou frázi. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google
Airbnb by brzy mohlo nabídnout AI asistenta, který pomůže s plánováním a rezervací cest
Co by to bylo za službu či aplikaci, kdyby nenabídla funkce založené na umělé inteligenci? Pozadu nezůstává ani cestovatelská platforma Airbnb. Ta podle dostupných informací plánuje výrazně rozšířit využití umělé inteligence v rámci své platformy v podobě vlastního AI asistenta. Ten by uživatelům měl pomoci s plánováním dovolené, výběrem ubytování i samotnou rezervací. Novinka by se měla začít postupně rozšiřovat v první polovině příštího roku. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: GPT-Images
Česká tvorba v mobilu: Prozkoumejte Česko, vyzkoušejte péči o psa a netradiční hry
Opět se nám v redakční poště objevilo několik zajímavých tipů na aplikace a hry od českých vývojářů. Níže najdete tři tipy na poměrně zajímavé nebo unikátnější aplikace. Za zkoušku minimálně stojí. [Přečíst celý článek ➔]
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