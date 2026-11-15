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Satelitní Starlink s baterií, revoluce v Androidu a evropský boj proti digitální závislosti: To nej z týdne #46

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Uplynulý týden přinesl řadu zajímavých novinek ze světa mobilních technologií, aplikací i umělé inteligence. Zde je výběr témat, o kterých se v redakci nejvíce mluvilo....
Satelitní Starlink s baterií, revoluce v Androidu a evropský boj proti digitální závislosti: To nej z týdne #46

Satelitní Starlink s baterií, revoluce v Androidu a evropský boj proti digitální závislosti: To nej z týdne #46

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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