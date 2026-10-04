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Satelitní internet v Česku neustále zlevňuje a zrychluje. Klasičtí operátoři poprvé nemají čím odpovědět

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Nejlevnější tarif Starlinku v Česku spadl od roku 2021 z 2 579 Kč na 745 Kč měsíčně. Pokles o 71 % mění pravidla hry tam, kam optika nedorazila.
Venkovní přijímač Starlinku

Venkovní přijímač Starlinku

Zdroj: Uživatel ideas1 / Creative Commons / CC0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.10.2026 09:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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