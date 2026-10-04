Satelitní internet v Česku neustále zlevňuje a zrychluje. Klasičtí operátoři poprvé nemají čím odpovědět

Když SpaceX v roce 2021 spustil Starlink pro české zákazníky, šlo o drahou kuriozitu. Měsíční paušál přes dva a půl tisíce korun plus pětimístná částka za hardware odradily každého, kdo tuto službu nutně nepotřeboval. Jenže od té doby proběhlo několik cenových poklesů (v letech 2022, 2024, 2025 a naposledy v březnu 2026) a současně se veřejně nabízené rychlosti rozšířily na tři stupně: 100 Mb/s, 200 Mb/s a Max s rychlostí až 400+ Mb/s. Výsledek? Starlink přestal být nouzovkou pro technologické nadšence a začal reálně konkurovat části nabídky O2, T-Mobilu i Vodafonu. Ne tam, kde leží v zemi optika. Ale všude jinde – na vesnicích, samotách, chatách a v místech, kde klasičtí operátoři nabízejí pomalé DSL, kolísavé LTE nebo bezdrátovou přípojku s omezenou dostupností – má výraznou výhodu v dostupnosti.
Jak přesně Starlink v Česku zlevnil a zrychlil
Časová řada českých cen, kterou
rekonstruoval server CNews z oficiálních ceníků Starlinku, ukazuje jednoznačný trend:
Rok Nejlevnější měsíční tarif 2021 2 579 Kč 2024 1 249 Kč 2025 875 Kč 2026 745 Kč
Jen za poslední dva roky jde o pokles zhruba o 40 %. Aktuální
český ceník Starlinku nabízí tři rezidenční tarify: Residential 100 Mb/s za 745 Kč, Residential 200 Mb/s za 1 010 Kč a Residential Max za 1 545 Kč měsíčně. U středního tarifu firma uvádí typické rychlosti stahování 80–200 Mb/s a odesílání 15–35 Mb/s. U Maxu komunikuje rychlost „až 400+ Mb/s“. Ve vybraných oblastech navíc Starlink láká na nulové počáteční náklady na hardware, přestože dříve samotná anténa stála přes deset tisíc korun.
Nabídka se přitom mění tak rychle, že ji nestíhají ani oficiální databáze. Srovnávač ČTÚ ještě na konci září 2026 zobrazoval Starlink jako „Standard Residential“ za 1 249 Kč a s rychlostí 150/20 Mb/s, tedy s parametry, které už na webu Starlinku neplatí.
Kde přesně operátoři nestačí
Tvrzení, že klasičtí operátoři nemají čím odpovědět, neplatí plošně. Kde leží optika, je situace jiná: O2 nabízí 250, 500 i 1 000 Mb/s, T-Mobile tlačí T Fiber až na 2 000 Mb/s a Vodafone prodává pevný internet 250, 1 000 a 2 000 Mb/s. Ceny bývají srovnatelné nebo nižší než u Starlinku Max a latence je nesrovnatelně lepší.
Problém nastává mimo optiku a kabel. A to je v Česku stále hodně adres.
O2 bezdrátový internet: rychlosti 20–250 Mb/s, ale dostupnost závisí na pokrytí konkrétní adresy a reálná rychlost může kolísat. T-Mobile bezdrátový internet: tarify 20–250 Mb/s, přičemž firma sama v ceníku upozorňuje, že výkon závisí na pokrytí, sdílení kapacity, výkonu vysílače, počasí i vegetaci. Vodafone internet bez kabelu: 150 Mb/s download, 30 Mb/s upload za 577 Kč měsíčně, na papíře konkurenceschopné. Jenže po spotřebování 600 GB se rychlost sníží na 20 Mb/s. Služba je navíc dostupná jen v místech s 5G pokrytím.
Starlink oproti tomu funguje všude, kde je volný výhled na oblohu. Nepotřebuje vysílač na kopci, kabel v zemi ani 5G signál. Právě tato univerzálnost je jeho hlavní výhodou oproti pozemním operátorům. Ne proto, že by pozemní operátoři neměli potřebnou technologii, ale proto, že jejich sítě jsou ze své podstaty lokální a závislé na dostupnosti infrastruktury na konkrétní adrese. Studie pro
MPO to potvrzuje: satelit jako náhrada pozemního připojení ekonomicky dává smysl hlavně tam, kde je budování optiky nejtěžší. Česko přitom patřilo v roce 2024 k pěti evropským zemím, kde měl Starlink vyšší medián stahování než širokopásmové připojení. Proč to trvalo tak dlouho
Za zlevněním a zrychlením nestojí jednorázový průlom, ale postupné škálování celé sítě. Starlink v síťovém updatu z léta 2025 uvedl, že za jediný rok přidal přes 2 300 satelitů, uskutečnil více než 100 raketových misí a masivně investoval do pozemní infrastruktury. Globální zákaznická základna přitom rostla rychlým tempem, z 6 milionů v polovině roku 2025 přes 9 milionů na konci roku až na 12 milionů odběratelů podle výkazů za druhý kvartál 2026. Kolik z nich je v Česku, firma nezveřejňuje.
Teprve s rostoucí konstelací a kapacitou sítě mohl Starlink snižovat ceny, aniž by zároveň výrazně omezoval dostupné rychlosti. Dříve by to bylo obtížnější: méně satelitů znamenalo méně kapacity na uživatele, a tedy vyšší náklady na poskytování slušného výkonu.
Pro koho se Starlink vyplatí, a pro koho ne
Satelitní internet od SpaceX dnes dává smysl hlavně na samotách, v horských oblastech, na chatách a všude tam, kde je alternativou pomalé DSL nebo nestabilní mobilní signál. Hodí se i jako záložní linka pro firmy závislé na konektivitě.
Naopak se příliš nevyplatí tam, kde je kvalitní optika nebo kabelové připojení. Optika nabídne vyšší upload, nižší odezvu a často i lepší cenu. Kdo zvažuje přechod, měl by si nejdřív v aplikaci Starlink ověřit výhled na oblohu, protože stromy a okolní budovy mohou způsobovat výpadky. Doručení sady trvá v Česku podle aktuální dostupnosti několik dnů až týdnů a firma nabízí 30denní zkušební období.
Co čekat dál
Zda Starlink v Česku dál zlevní, veřejně nikdo nepotvrdil. Historie ale ukazuje, že firma ceny mění poměrně často a v posledních letech je opakovaně snižovala. Největší tlak tak může dál pociťovat část lokálních bezdrátových přípojek a DSL tarifů ve venkovských oblastech, tedy služby, které jsou mimo města často pomalejší a někdy také dražší než Starlink. Velcí operátoři jako celek v ohrožení nejsou. Na adresách, kam jejich optika nedosáhne, jim ale vyrostl konkurent, kterého už není snadné odbýt jako technologickou kuriozitu.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík