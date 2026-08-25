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Satelit velký jako kufr zamíří za Měsíc. Má najít signál úplného počátku vesmíru

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Malý satelit o velikosti menšího příručního kufru má vědcům otevřít cestu k období dějin vesmíru, které zatím nikdo nedokázal přímo pozorovat. Britský projekt CosmoCube má za cíl zachytit mimořádně slabý rádiový signál, který vznikl v době, kdy vesmír ještě neznal hvězdy, galaxie ani další struktury, jaké dnes pozorujeme.
Satelit velký jako kufr zamíří za Měsíc. Má najít signál úplného počátku vesmíru

Satelit velký jako kufr zamíří za Měsíc. Má najít signál úplného počátku vesmíru

Zdroj: ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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