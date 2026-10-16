Satelit ukázal Su-34 v řadě bez úkrytu. Jediný úder Neptunu na letiště Borisoglebsk z nich nechal nejméně čtyři vraky

Snímek z 13. října zachytil šest Su-34 zaparkovaných těsně vedle sebe na otevřené ploše, bez jakéhokoli ochranného krytí. Zveřejnil ho kanál Exilenova+. Ráno 15. října v 8:25 UTC pořídil satelit tutéž plochu znovu a analytický kanál AviVector záběr pustil ven během několika hodin po útoku. V místech, kde předtím stály bombardéry, jsou trosky, spálená místa a tmavé stopy po výbuších.
U dvou zasažených bombardérů satelit verdikt zatím nevydal
Ukrajinské ozbrojené síly oznámily úder na letiště Borisoglebsk v noci na 15. října 2026. Podle oficiálního hlášení k němu použily pobřežní raketový komplex Neptune a zasáhly šest Su-34 s různým stupněm poškození. Prezident Volodymyr Zelenskyj potom počet upřesnil: čtyři stroje jsou zničené, dva další zasažené.
Satelitní data tuto verzi podporují. Server UNITED24 Media ze snímků vyčetl nejméně čtyři zničené letouny. Zbylé dva nesou známky poškození, rozlišení snímků ale nestačí na to, aby šlo s jistotou říct, jestli jsou ztracené úplně, nebo je Rusko dokáže opravit.
Ukrajinské hlášení a satelitní obraz jsou dva na sobě nezávislé zdroje a u počtu čtyř zničených strojů se shodují, takže tomuto číslu se dá věřit. Konečný stav dvou poškozených Su-34 zatím nikdo veřejně nedoložil.
Ukrajina na tohle letiště mířila už počtvrté za dva roky
Základna leží východně od stejnojmenného města ve Voroněžské oblasti a historicky patří ke 160. výcvikovému leteckému pluku, který ještě v roce 2021 slavil padesát let. Po zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022 sem podle veřejných zdrojů Rusko přesunulo i bojové stroje, kromě Su-34 také Su-35S a Su-30SM. Na letišti jsou rovněž sklady pum a paliva.
Borisoglebsk měl sloužit jako relativně bezpečné týlové zázemí, odkud Su-34 létaly proti ukrajinským pozicím. Ukrajina ho přitom zasáhla už v říjnu 2024, v červenci 2025 a v červenci 2026. Odstavit po třech známých úderech šest bombardérů do řady pod širým nebem je chyba ruské strany, kterou satelitní snímek z 13. října zachytil velmi zřetelně.
Říjnový úder je tak čtvrtým známým zásahem téhož letiště.
Střela, která potopila vlajkovou loď Moskva, teď míří na letiště
Neptune vznikl jako protilodní zbraň. Světově známým se stal v dubnu 2022, když potopil vlajkovou loď ruské černomořské flotily Moskva. Ukrajinské ministerstvo obrany od té doby oficiálně uvádí, že systém byl upraven i pro údery na pozemní cíle. V březnu 2025 Zelenskyj potvrdil úspěšné bojové nasazení varianty označované jako „long Neptune“.
Neptune nese hlavici o hmotnosti 150 kilogramů. Na letadla stojící bez krytí to v Borisoglebsku stačilo. V prezidentském přehledu domácích zbraní z dubna 2026 stojí vedle mnohem silnějšího Flaminga, které má dolet až 3 000 kilometrů a hlavici těžší než tunu. Nižší patra arzenálu tvoří Peklo s doletem do 700 kilometrů a menší hlavicí a Ruta, která doletí nejvýš na 300 kilometrů. Doplňuje je Paljanycija, hybrid rakety a dronu.
Flamingo už ukázalo, kam až Ukrajina dosáhne. V červnu 2026 Zelenskyj oznámil, že tyto střely zasáhly ruský vojenský závod v Čeboksarech, vzdálený 900 kilometrů od ukrajinských hranic.
O kolik jedna noc zvedla potvrzené ztráty ruských Su-34
Su-34 je klíčový ruský frontový bombardér. Nese klouzavé bomby, kterými Rusko soustavně ničí ukrajinská města i pozice na frontě. Každý vyřazený kus proto znamená méně takových úderů.
Projekt Oryx, který vizuálně dokumentuje válečné ztráty obou stran, do úderu na Borisoglebsk evidoval 43 ztracených Su-34 od začátku invaze. Čtyři zničené stroje z jediné noci tento počet zvedají na 47, tedy téměř o desetinu. K pěti strojům, které Oryx do té doby vedl jako poškozené, mohou přibýt další dva.
Sjednocená letecká korporace OAK 7. října 2026 oznámila předání další dávky Su-34 ruským vojensko-kosmickým silám a tvrdila, že sériové dodávky drží vysoké tempo. Kolik letadel dávka obsahovala, ale neuvedla, takže se nedá spočítat, za jak dlouho výroba ztráty z Borisoglebsku nahradí. Na jiných místech Rusko na údery do hloubky odpovídá stavbou: na základně Engels buduje rozsáhlé úkryty pro strategické bombardéry, letadla přesouvá a rozptyluje a staví ochranné stěny.