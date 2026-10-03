Saská Žitava jako české město? Po válce mělo dojít k jejímu připojení k ČSR

Historické území Horní a Dolní Lužice, která se dnes nachází v Německu a Polsku patřilo dlouhá léta k Českým zemím. Saská Žitava, stejně jako celá Lužice, mohla být po druhé světové válce připojena k Československu. Jak moc se jednalo o přání a jak moc o reálné plány?
Žitava je dnes okresním městem v Sasku, ovšem nachází se v části historického území Horní Lužice. Leží na trojmezí Německa, Česka a Polska v místě, kde se říčka Mandava vlévá do Lužické Nisy. V Historii patřila Žitava českému království, kam se s trochou nadsázky mohla vrátit po roce 1945.
Krátce po skončení druhé světové války vyšlo v Praze memorandum náčelníka Hlavního štábu československé branné moci Bohumila Bočka, které požadovalo připojení Lužic (Horní i Dolní) k Československu. Požadavky se přitom různily a bylo jasné, že v plném znění memorandu nebude nikdy vyhověno. Reálně se však uvažovalo alespoň o anexi Žitavska. Tyto požadavky však byly v roce 1948 zamítnuty Varšavskou dohodou.
V důsledku Postupimské konference navíc Žitava ztratila městskou část Grossporitsch, která leží na východ od Nisy. V květnu 1945 zde byl zřízen Válečný a civilní zajatecký tábor pro příslušníky wehrmachtu a německé civilisty. A tak, Žitava, která byla ještě před časem dopravní křižovatkou, se po změně hranic stala periferním pohraničním městem. Silnice směrem na východ byly odříznuty a prakticky až do roku 1989 zde fungoval jediný hraniční přechod.
Žitavské historické centrum však v sedmdesátých a osmdesátých letech spíše chátralo. Také životní prostředí dostalo citelnou ránu těžbou v hnědouhelném dole Olbersdorf na okraji města. Dle starého plánu mělo být celé město, vyjma historického centra, po roce 2015 zcela obětováno těžbě. Vše nakonec změnily východoevropské politické události na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Takřka ihned po revoluci navázalo město na svou tradici v podpoře vzdělávání, když byla v roce 1992 založena Vysoká škola pro techniku a ekonomii Žitava/Zhořelec. O rok později pak došlo k založení Mezinárodního vysokoškolského institutu Žitava, nejmladší vysoké školy v Sasku. Zdroj: BAUER, Otakar. Žitava v českých dějinách. Zittau – Liberec: Partnerstädte = partnerská města.