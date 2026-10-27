Šárka Ullrichová se straní veřejnému životu. Představitelku Zuzany z Ulice k nástupu do léčebny donutilo fyzické napadení

Herečka Šárka Ullrichová se do paměti televizních diváků zapsala jako Zuzana Hrubá v seriálu Ulice. S rolí bojující o holý život měla společného více, než by si přála, protože i ve skutečnosti se potýkala se závislostí na alkoholu a drogách. V posledních letech se stáhla z veřejného prostoru, přestěhovala se a soukromí si pečlivě střeží.
Odchod z Prahy a hudební klip
Jednapadesátiletá dřívější televizní hvězda se v médiích objevuje už jen výjimečně. Poslední menší seriálovou roli ztvárnila v roce 2017 v jedné epizodě Modrého kódu. O pět let později přijala nabídku k účinkování v hudebním klipu k písni Zámek od zpěváka Zbyňka Drdy, kde si zahrála ženu trpící depresemi.
Před lety opustila ruch hlavního města a na tři roky se přestěhovala na venkov do naprosté samoty a později přesunula zpět na okraj Prahy. „Teď jsem se skulila z kopečka víc do města, ale jsem tam pořád poblíž, i když už je to Praha. Jsem holka z vesnice z Podkrkonoší a tu vesnici prostě potřebuji,“ uvedla před pár lety pro Super.cz.
Herečka se vyhýbá sociálním sítím, což vysvětluje i tím, že jí v minulosti profil napadli hackeři. Bližší informace neposkytuje ani o svém milostném životě. „Jsem šťastná. Na partnera se zeptat můžete, ale neodpovím vám,“ odmítla s úsměvem dotazy redaktorů na možný vztah.
Rána pěstí a nástup do léčebny
Když v roce 2005 nastoupila do seriálu Ulice, žila bohémským životem plným večírků, alkoholu a drog. Její tehdejší životní styl zasahoval i do pracovních povinností. „Nikdy jsem na natáčení nepřišla zfetovaná, to bych si nedovolila. Ale v kocovině jo, což u té role zase až tak nevadilo, v maskérně se mnou moc práce neměli, stačilo mě odlíčit,“ popsala zpětně pro Lidovky.cz.
Zásadní zlom přišel v roce 2008. Po jedné z oslav se stala obětí fyzického napadení. „Někdo mě na ulici zmlátil, probudila jsem se na policejní stanici a pak jsem musela do nemocnice. Měla jsem otřes mozku a byla jsem na drogách,“ vylíčila situaci pro Blesk.cz. Při usínání se jí poté před očima vracel záblesk muže, který ji bije pěstí do obličeje. Tento zážitek ji nakonec přiměl k dobrovolnému nástupu do protidrogové léčebny v Červeném Dvoře.
Ztráta otce a ruční práce
Kořeny jejích potíží sahaly podle odborníků i herečky samotné až do dětství. Když jí bylo deset let, zemřel jí otec. „Já pochopila, že jsem si jeho smrt vlastně nikdy neodžila. Od těch deseti let jsem vlastně už pořád utíkala a neměla pocit, že mám někde rodinu, zázemí,“ svěřila se v televizním pořadu 13. komnata.
Během pobytu v léčebném zařízení začala vyrábět drobné předměty z korálků a drátků, což jí pomáhalo jako forma terapie. „To nejsou motýli, jsou to andílci,“ vysvětlovala tehdy pro TV Nova. Manuální tvoření jí poskytlo oporu i o několik let později, když v roce 2016 zemřel její blízký kamarád a herecký kolega z Ulice Tomáš Valík, který hrál pekaře Richarda Zajíčka.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (vlasta, csfd, tv.nova, extra, super).