Bývalý radní České televize Zdeněk Šarapatka pro Babišovo vysvětlení nepřítomnosti 17. listopadu na Národní třídě mnoho pochopení nenašel. Předsedu ANO zasypal sarkasmem, připomněl mu trestní kauzy a přidal nelichotivou předpověď další politické budoucnosti. Došlo také na listopad 1989, Václava Havla a Ladislava Adamce. Šarapatka totiž v současných protestech vidí paralelu s událostmi, které před sedmatřiceti lety přivedly komunistické představitele k jednacímu stolu. V případě Babiše však podobnou ochotu neočekává.
Zdeněk Šarapatka se do Andreje Babiše pustil kvůli premiérově nepřítomnosti na oslavách 17. listopadu a jeho postoji k demonstrantům, kteří na Letné protestovali proti krokům vládní koalice. Předseda ANO po zaplnění pražské pláně dal veřejnosti najevo, že protesty jeho politické postoje nemění. Oznámil i neúčast na tradiční připomínce listopadových událostí na Národní třídě. Šarapatka jeho zahraniční cestu přijal s pořádnou dávkou ironie a spojil ji s premiérovou neochotou čelit nespokojené veřejnosti. „Zítra prý nestíhá. Po Letné k prasknutí machruje na dálku, že si z nás vůbec nic nedělá, leč místo Národní raději odletí mimo stát,“ pustil se do Babiše. Neodpustil si ani poznámku k cíli premiérovy cesty. „Za cíl má ausgerechnet Izrael, kde mají začerstva po volbách a své vlastní starosti, zda složí centristé kabinet. Babiš tam bude vítaný jak příbuzný se svrabem,“ pokračoval Šarapatka. Předseda vlády, který před veřejností opakovaně zdůrazňuje odhodlání nenechat se demonstracemi ovlivnit, dostal od bývalého radního České televize poněkud jiné hodnocení politické odvahy.
Šarapatka však u poznámek o zahraniční cestě neskončil. Premiérovi připomněl také kauzy a sarkasticky mu doporučil navštívit české věznice. „Dneska má šanci to ale napravit. Zajet v Den věznic na exkurzi do tuzemských žalářů, kde dřív nebo později dožije za ‚Čapák‘ anebo za ‚Tousťák‘, nebude od věci,“ vzkázal. Narážel na kauzu Čapí hnízdo a další záležitosti spojené s Babišem. Svou předpověď možné budoucnosti předsedy ANO spojil s výsměchem premiérovi, který místo tradiční návštěvy Národní třídy zamířil na zahraniční pracovní cestu. Šarapatka přitom patří k dlouholetým kritikům Babišova politického působení a jeho nejnovější výpad ostrostí nezaostává za předchozími.
Babiš odletěl do Izraele. Od nepřítomnosti na Národní třídě očekává klid
Andrej Babiš se letošních oslav 17. listopadu v České republice neúčastní kvůli vládní návštěvě Izraele. Premiér nedávno připustil, že jej neúčast na Národní třídě mrzí, vzápětí však našel v zahraniční cestě i jistou výhodu. „Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ poznamenal. Předseda ANO, který veřejnost u příležitosti listopadového výročí vyzval, aby se nehádala a společně oslavovala svobodu, připustil, že atmosféře na Národní třídě by mohla prospět jeho nepřítomnost. Po demonstraci proti vládním krokům, na níž se sešli odpůrci změn financování veřejnoprávních médií a další kritici kabinetu, jde o pozoruhodné přiznání. Babiš se zřejmě smířil s představou, že tradiční listopadové pietní místo nebude při jeho osobní účasti zrovna oázou svátečního klidu.
Premiérova zkušenost s Národní třídou ostatně není právě idylická. Již při předchozím působení v čele vlády část návštěv absolvoval za tmy nebo v časných ranních hodinách, kdy bylo možné položit květiny bez přímého střetu s početnými skupinami demonstrantů. Babiš se v minulosti objevoval na Národní třídě i ve chvílích, kdy většina ostatních politiků a účastníků oslav teprve plánovala příjezd. Pietní připomínka listopadu 1989 mu opakovaně přinášela hlasité projevy nesouhlasu, pískot a připomínky někdejšího členství v KSČ. Letos premiér květiny na Národní třídě osobně nepoloží. Oficiální program v Izraeli jej odvede od místa, kde se demonstranti dlouhodobě hlásí také o právo veřejně hodnotit současné držitele moci.
Šarapatka ovšem nepřijal Babišovu zahraniční cestu pouze jako omluvu z pietní akce. Premiérovu nepřítomnost spojil s nedělní demonstrací a připomněl, že protesty nekončí jediným shromážděním. V jeho kritice se objevil především odpor proti zásahům do médií veřejné služby, proti krokům vládní koalice v oblasti obrany a proti politickému vystupování představitelů ANO, SPD a Motoristů. Zatímco premiér označil svou neúčast za možný příspěvek ke klidnějším oslavám, Šarapatka veřejnosti vzkázal, že žádné politické příměří neočekává. Právě listopadové výročí považuje za příležitost pokračovat v občanském odporu, nikoli za důvod odložit výhrady vůči kabinetu.
Šarapatka připomněl Havla s Adamcem. Od Babiše podobné jednání nečeká
Nedělní demonstraci na Letné Šarapatka ocenil nejen kvůli účasti, ale také kvůli vystoupením lidí, kteří se věnují médiím, obraně, kultuře a dalším oblastem dotčeným rozhodováním Babišovy Vlády. „Statisíce na Letné i ‚atmoška‘ na místě byly navzdory prokřehlým hodinám programu famózní,“ uvedl. Zvláštní pozornost věnoval výzvě předsedy Milionu chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře, aby se představitelé občanské společnosti mohli přímo setkat s vládními politiky. Šarapatka v této iniciativě spatřuje nápadnou podobnost s jedním z nejznámějších okamžiků listopadové revoluce, kdy se představitelé Občanského fóra v čele s Václavem Havlem setkali s komunistickým premiérem Ladislavem Adamcem. „Že je výzva Mináře po boku s občany, co rozumí médiím, obraně, kultuře a dalším oborům k setkání s vladaři v poměru jedna ku jedné v některém z divadel teď na chlup podobná Havlovu setkání s Adamcem, nebude režijní náhoda,“ uvedl Šarapatka.
Premiérovi však roli vstřícného vyjednavače nepřisoudil. „Rozdíl tu přesto je: Bureš ji nepřijme,“ vzkázal. Jeho další slova premiéra rovněž nešetřila. „Žije už jenom pro zlodějnu z eráru a svobodu bez cely. Naši zem, natož pak ambice hlavního chvilkaře a občanskou společnost má tenhle Hotentot v reálu na háku,“ pokračoval Šarapatka.
Přirovnání k listopadu 1989 má v Šarapatkově glosování i další rozměr. Václav Havel se tehdy setkal s Ladislavem Adamcem v době, kdy komunistický režim čelil rozsáhlým protestům a jeho dosavadní představitelé ztráceli schopnost určovat další vývoj. Mikuláš Minář nyní žádá možnost přímé konfrontace občanské společnosti s představiteli vlády, kteří odmítají požadavky demonstrantů. Šarapatka připomínkou historického setkání zdůraznil význam dialogu s veřejností, současně však Babišovi přisoudil roli politika, který se podobnému jednání raději vyhne. Předseda ANO po Letné odmítl požadavky na odvolání Tomia Okamury z čela Poslanecké sněmovny i na odebrání Ministerstva obrany hnutí SPD. Minářova výzva se proto ocitla v atmosféře, kdy premiér dopředu vyloučil jakékoli personální změny požadované organizátory demonstrace.
Veřejnoprávní média a další tři roky Babišovy vlády
Šarapatka věnoval značnou část kritiky také budoucnosti České televize a Českého rozhlasu. Bývalý radní České televize dlouhodobě vystupuje proti politickému ovlivňování veřejnoprávních médií a nynější snahy vládní koalice změnit jejich financování sleduje s výraznou nedůvěrou. V souvislosti s demonstracemi varoval před dalším působením Babišova kabinetu a upozornil na zbývající čas do příštích voleb. „Narovinu. Jestliže zítra a dále po Národní nepůjdem do plných, za dlouhé tři roky do voleb zplundruje ta fraška na vládu celý stát,“ uvedl bývalý radní ČT. „O veřejných médiích raději nemluvě: už teď jsou jak doma v debatách čétéčka proruské obskury, práskači StB a ‚novináři‘, jež Babiš koupil i s médii,“ pokračoval Šarapatka. Výhrady vůči obsazování televizních diskusí spojil s širší kritikou nynější politické reprezentace, která prosazuje změny financování médií veřejné služby. Šarapatka se v Radě České televize opakovaně střetával s představami o fungování veřejnoprávního vysílání a dlouhodobě upozorňuje na rizika politických zásahů do jeho nezávislosti. Spor o televizní a rozhlasové poplatky patří mezi hlavní témata současných protestů, při nichž se vedle kritiky vládní koalice ozývají také výzvy k ochraně veřejnoprávního zpravodajství.
Zdeněk Šarapatka působil jako radní České televize v letech 2015 až 2021 a patří k výrazným kritikům Andreje Babiše i jeho politických spojenců. Nynější spor o podobu veřejnoprávních médií proto není první příležitostí, při které se s předsedou ANO ostře střetl. Po nedělní demonstraci však bývalý radní spojil výhrady k vládě s výzvou k dalším veřejným protestům, kterým přisoudil pokračování i po listopadovém výročí. Premiér mezitím odcestoval do Izraele a připustil, že jeho nepřítomnost na Národní třídě může přispět k uklidnění vyhrocené situace. Šarapatka dal naopak jasně najevo, že protesty za uzavřenou záležitost nepovažuje. „Čeká nás seriál odporu a zítra už druhý díl. A bacha, přátelé: repríza nebude!,“ vzkázal Šarapatka den před výročím pádu totalitního režimu v Česku.
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