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Sanktusová věžička na katedrále září novotou, ukrývá vzkaz budoucím generacím

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Na katedrále sv. Bartoloměje v Plzni září čerstvě opravená sanktusová věžička. V ní našli dělníci dvě schránky, které desítky let čekaly na své znovuobjevení. Nadšení badatelů ale vzalo rychle za své. Obě totiž obsahovaly artefakty z nepříliš vzdálené doby. Teď tam uložili nové poselství. Ikonický chrám aktuálně prochází náročnou opravou krovu a střešní krytiny za 85 milionů korun. Přispět na stavbu může i veřejnost.
Sanktusová věžička na katedrále září novotou, ukrývá vzkaz budoucím generacím

Sanktusová věžička na katedrále září novotou, ukrývá vzkaz budoucím generacím

Zdroj: Ladislav Čása
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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