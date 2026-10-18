Sandeva tančí ve StarDance proti příteli Prachařovy sestry. Tchyně Batulková soutěž vyhrála, teď radí snaše, jak na to

Pátek 10. října 2026, studio České televize, první soutěžní večer. Sara Prachař Sandeva dokončí waltz s profesionálem Danielem Makovcem, porota zvedne cedule: dvacet bodů. O pár výstupů později se na parket postaví Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou, zatančí sambu a odnášejí si totéž číslo. Dvacet. Jenže tihle dva nejsou jen dva náhodní soutěžící ve stejném ročníku. Sara je manželka Jakuba Prachaře, Pšenička je přítel jeho sestry Josefíny. Na parketu StarDance se tak rozjíždí něco, čemu média okamžitě začala říkat rodinné derby, a doma u Prachařových sedí žena, která přesně ví, jak celá ta jízda končí. Protože ji vyhrála.
Kdo je kdo v rodinném souboji
Propletení je jednoduché, jakmile ho člověk rozklíčuje. Sara Sandeva, herečka a zpěvačka, si vzala Jakuba Prachaře. Tomas Sean Pšenička, herec a muzikant, se dal dohromady s Jakubovou sestrou Josefínou, seznámili se při natáčení seriálu Ratolesti a už v roce 2024 spolu plánovali společné bydlení. Když produkce StarDance XIV oznámila oba jako soutěžící, Pšenička to sám okomentoval slovy o „našem rodinném souboru se Sarou Sandevou“.
Důležité je ale říct, co to „proti sobě“ reálně znamená. Nejde o přímý duel v jednom tanci. Sara tančí s Makovcem, Pšenička s Otáhalovou, dva samostatné páry ve společném vyřazovacím systému. Soupeří spolu stejně jako se zbytkem startovního pole. Že po prvním večeru stojí na identickém bodovém řádku, je spíš shoda okolností než dramaturgický záměr. Ale právě taková shoda živí příběh, který diváky přitahuje.
Tchyně, která ví, jak chutná vítězství
Redakce VIPŽivot připomíná, že Dana Batulková, Jakubova matka a Sařina tchyně, vstoupila do StarDance III v roce 2008 po boku profesionálního tanečníka Jana Ondera. Finále se konalo 20. prosince téhož roku a Batulková ho vyhrála. Dodnes říká, že nejsilnějším momentem celé soutěže nebyl finálový tanec, ale první přímý přenos, ten okamžik, kdy se poprvé postavila před kamery bez možnosti opravy a cítila, jak ji tréma svírá způsobem, na který ji žádná zkouška nepřipravila.
Přesně tuhle zkušenost teď může předat snaše. Sara před startem otevřeně přiznávala, že největší respekt má právě z přímého přenosu a z toho, že nebude v roli, ale „sama za sebe“. Batulková jí podle Sařiných vlastních slov radila, konkrétní obsah těch rad ale veřejně neupřesnila. Z kontextu je zřejmé, že nejde o tajné taneční finty. Techniku řeší profesionální partner a porota. To, co vítězka z roku 2008 může předat, je něco hůř naučitelného: jak přežít nervy, jak si rozložit síly na měsíce soutěže, jak ustát veřejný tlak, který s každým kolem roste.
A není to jediná rodinná zkušenost, kterou Sara doma má. Její tchán David Prachař prošel StarDance v roce 2023. Sara tak vstupuje do soutěže s dvojitým domácím poradenstvím, od člověka, který si ji zkusil, i od člověka, který ji vyhrál.
Dvacet na dvacet: co rozhodne dál
Po prvním večeru jsou Sara i Pšenička ve středu startovního pole. Porota Saře po waltzu vytkla hlavně tuhý vršek těla, nedostatečné vedení partnerem a práci chodidel, tedy věci, které se dají cíleně trénovat. Pšenička má oproti ní jednu skrytou výhodu: absolvoval pražskou konzervatoř, kde měl podle vlastních slov zhruba dvanáct hodin tance týdně. Není to taneční laik, i když samba ho viditelně stála hodně nervů.
Letošní ročník ale přináší pravidlo, které rodinný příběh posouvá za hranice parketu. Výsledek rozhodují rovným dílem porota a diváci, padesát na padesát, při shodě rozhodnou divácké hlasy. Hlasovat lze přes SMS, web i aplikaci. Rodinné propojení samo o sobě nikoho nezvýhodňuje v porotním hodnocení, ale v systému, kde polovina váhy leží na divácích, může mediální pozornost kolem „rodinného derby“ mobilizovat fanoušky způsobem, který čistě technický výkon nedokáže.
Jakub Prachař má jasno, nebo ne?
Otázka, kterou si fanoušci kladou nejčastěji, zní jednoduše: komu Jakub fandí? Po prvním přímém přenosu se na jeho sociálních sítích objevilo veřejné vyjádření hrdosti na manželku. Stejně konkrétní gesto směrem k Pšeničkovi se nám dohledat nepodařilo. Sara sama označila Jakuba za svého největšího fanouška ještě před startem soutěže.
Napětí v rodině ale veřejné výstupy nenaznačují. Pšenička před startem mluvil o Josefíně jako o opoře a jednom z největších fanoušků, Sara zase o tom, že celá rodina drží palce oběma. Mediální rámování zůstává hravé, „souboj na parketu“, „rodinné derby“, nikoli skandální. Pokud tu existuje soutěživost, vypadá to, že ji rodina Prachařových bere spíš jako zábavu než jako problém.
Co Batulková ví a porota řekla nahlas
Nejkonkrétnější veřejný manuál pro Sařino zlepšení zatím nepřišel od tchyně, ale od porotců po prvním tanci: uvolnit horní část těla, víc se nechat vést, zapracovat na chodidlech. To jsou měřitelné úkoly pro další kola. Přínos Batulkové leží jinde, v tom, co porota nehodnotí a co se bodovat nedá. Tempo soutěže, které postupně láme i silné povahy. Tréma, která neslábne, jen mění tvar. Veřejná pozornost, která po každém kole houstne.
Sara si na období StarDance nechala prakticky jen soutěž, ostatní práci odsunula. I to může být ozvěna rady od ženy, která celou tu cestu prošla až na konec, a ví, že nejdůležitější krok není ten na parketu, ale ten, kterým se člověk ráno donutí vstát a jít znovu trénovat.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová