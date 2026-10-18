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Sandeva tančí ve StarDance proti příteli Prachařovy sestry. Tchyně Batulková soutěž vyhrála, teď radí snaše, jak na to

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Dennívýzva
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Dva soutěžní páry propojené přes rodinu Prachařových skončily po prvním přímém přenosu StarDance XIV se shodným ziskem dvaceti bodů.
StarDance

StarDance

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 09:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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