Šance na získání práce se podle výzkumu snižují už po čtyřicítce

Šance na získání práce se podle výzkumu snižují už po čtyřicítcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ochranné pásmo vedení vysokého napětí na lince Těškov-Volduchy na Rokycansku se proměnilo v útočiště...
Brno hledá nájemce pro dvoupodlažní kavárnu na Rullerově nábřeží u řeky Svratky. Zájemci mají čas do 26....
Společnost Energy, která zásobuje část ústeckého Střekova teplem, se ocitla ve vážných problémech. Dostala...
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) po výměně ředitele nebude měnit dlouhodobé cíle ochrany přírody...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →