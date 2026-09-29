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Samuel Little zabil desítky žen a pamatoval si jejich tváře. Systém na ně často zapomněl dřív než jejich vrahČlánek je určen pro osoby starší 18 let

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Samuel Little se přiznal k 93 vraždám spáchaným během více než tří desetiletí a FBI jej označila za nejplodnějšího známého sériového vraha v americké historii. Jeho případ však není jen příběhem člověka, který dokázal zabíjet znovu a znovu. Je také příběhem žen, jejichž smrt někdy prošla téměř bez povšimnutí – zatímco muž, který je zabil, si po desítkách let vybavoval jejich tváře.
Samuel Little zabil desítky žen a pamatoval si jejich tváře. Systém na ně často zapomněl dřív než jejich vrah

Samuel Little zabil desítky žen a pamatoval si jejich tváře. Systém na ně často zapomněl dřív než jejich vrah

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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