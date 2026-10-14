Samsung už pracuje na Galaxy A58, na serverech se objevil první firmware. Premiéra by mohla přijít začátkem roku 2027

Konkrétně jde o firmware s označením A586BXXU0AZI5, který je určený pro model SM-A586B, tedy globální variantu připravovaného telefonu. Informaci jako první zveřejnil tipster Tarun Vats na sociální síti X a následně ji potvrdil server
SamMobile. Existence firmwaru naznačuje, že Samsung už aktivně vyvíjí software pro Galaxy A58. Nejde tedy jen o název uvedený v databázi, ale o konkrétní práci na systému pro připravované zařízení. Zároveň to však neznamená, že je telefon hotový nebo že známe jeho parametry. Jde o ranou fázi vývoje, která předchází certifikacím, benchmarkům i oficiálnímu oznámení. Co přesně firmware prozrazuje a co ne
Firmware je systémový software připravený pro konkrétní model zařízení. Když se na serverech Samsungu objeví jeho nová verze spojená s dosud nepředstaveným modelem, je to silný signál, že na něm firma aktivně pracuje. V případě Galaxy A58 tomu předcházel ještě jeden krok: 19. srpna 2026 se model SM-A5860 objevil v databázi GSMA IMEI. To potvrzuje registraci identifikátoru zařízení, samo o sobě však neprozrazuje žádné další podrobnosti.
Nález firmwaru je konkrétnějším důkazem vývoje než samotný záznam IMEI. Stále ale nejde o tak pokročilou fázi jako u povinných certifikací, například u FCC nebo Bluetooth SIG, které mohou naznačovat blížící se uvedení na trh.
Zajímavý detail přinesl server
android.com.pl, podle kterého jde o „první build One UI 9“ pro tento model. One UI 9 je nadstavba Samsungu postavená na Androidu 17. Její beta verze měla podle dostupných informací odstartovat 12. května 2026 pro řadu Galaxy S26 a stabilní aktualizace začít vycházet 16. září 2026. Pokud se tyto informace potvrdí, nasazení této generace softwaru na Galaxy A58 by dávalo smysl. Jeho předchůdce Galaxy A57 totiž přišel s Androidem 16 a nadstavbou One UI 8.5. Proč se mluví o březnu 2027
Odhad termínu premiéry nevychází z žádného přímého úniku, ale z toho, že Samsung představil tři předchozí generace řady A5x v březnu:
Model Datum globálního představení Český start prodeje Galaxy A55 11. března 2024 — Galaxy A56 2. března 2025 28. března 2025 Galaxy A57 25. března 2026 10. dubna 2026
Tři generace, tři březnová představení a rozdíl pouhých 23 dní mezi nejčasnějším a nejpozdějším termínem. Pokud Samsung tento harmonogram dodrží, Galaxy A58 by se mohl objevit v prvním čtvrtletí roku 2027, pravděpodobně opět v březnu. Do Česka by se pak mohl dostat o dva až tři týdny později, podobně jako Galaxy A56 a A57. Samsung ale zatím žádný termín nepotvrdil a samotný záznam IMEI ani raný firmware nejsou dostatečným podkladem pro určení data vydání.
Co víme o Galaxy A57 a co zatím nevíme o A58
O Galaxy A58 zatím nejsou známy žádné potvrzené hardwarové parametry. Laťka přitom leží poměrně vysoko. Galaxy A57 nabízí:
Čip Exynos 1680 6,7″ Super AMOLED+ displej Trojitý fotoaparát s rozlišením 50 + 12 + 5 Mpx Baterii s kapacitou 5 000 mAh Odolnost IP68 a tloušťku pouhých 6,9 mm Až 6 generací aktualizací operačního systému a 6 let bezpečnostních záplat Wi-Fi 6E
V Česku se Galaxy A57 prodává od 10. dubna 2026 za doporučené ceny 12 999 Kč (8/128 GB), 14 499 Kč (8/256 GB) a 18 899 Kč (12/512 GB). Pokud A58 nepřinese výraznější hardwarový posun nebo změnu cenové strategie, mohl by se pohybovat v podobném cenovém rozpětí.
Má smysl čekat, nebo koupit A57 teď?
Podle nás je odpověď poměrně jednoduchá. Kdo potřebuje nový telefon už nyní, s Galaxy A57 neudělá chybu. Jeho parametry jsou známé, nabízí dlouhou softwarovou podporu a je běžně dostupný. Čekání na A58 dává smysl především těm, kteří na nákup nespěchají a chtějí mít šanci získat novější software už z výroby a případné mezigenerační vylepšení procesoru nebo fotoaparátu. Žádný takový posun ale zatím nebyl potvrzen.
Tracker
SammyGuru řadí Galaxy A58 mezi zařízení, u nichž existují pouze rané náznaky vývoje. Jde tedy o jednu z nejméně pokročilých fází před uvedením na trh.
Jediný firmware na interním serveru je důkazem, že Samsung na Galaxy A58 pracuje. Není to ale důvod odkládat nákup o půl roku kvůli telefonu, u kterého zatím neznáme ani procesor.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman