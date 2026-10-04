Samsung už 6 let nezměnil kapacitu baterie u vlajkového a nejdražšího telefonu. Kvůli explozím, které otřásly celým odvětvím

Nejdražší telefon, který Samsung v březnu 2026 uvedl na český trh, se jmenuje Galaxy S26 Ultra. V nejvyšší konfiguraci s 1 TB úložiště a 16 GB RAM stojí 47 999 Kč, základní verze s 256 GB začíná na 35 699 Kč. Uvnitř najdeme špičkový čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro Galaxy, 200megapixelový hlavní fotoaparát, nový Privacy Display a tělo tenké 7,9 milimetru při hmotnosti 214 gramů. Jenže kapacita baterie zůstala na 5 000 mAh, tedy na stejné hodnotě, jakou Samsung používá u Ultra modelů už od Galaxy S20 Ultra z roku 2020. Šest generací Ultra modelů, šest let, stejné číslo. A důvod, proč Samsung ke kapacitě baterie přistupuje tak opatrně, sahá do září 2016, kdy se jeho telefony začaly vznícet.
Exploze, které změnily pravidla hry
Dne 2. září 2016 Samsung oznámil, že k prvnímu dni měsíce eviduje globálně
35 nahlášených případů přehřátí a vznícení baterií u Galaxy Note7. Zastavil prodej a spustil výměnný program. Jenže problémy se objevily i u náhradních kusů. O šest týdnů později, 14. října 2016, americký Federální úřad pro letectví (FAA) v návaznosti na nařízení amerického ministerstva dopravy zakázal přepravu všech Note7 v letadlech, a to v příručním zavazadle, odbaveném kufru i jako náklad. Samsung později přiznal miliardový finanční dopad celé kauzy.
Veřejnost si to zapamatovala jako „explodující telefony“. Přesnější je říct, že šlo o nekontrolovaný vývoj tepla a vznícení bateriových článků. Dopad byl ale stejný: Samsung musel zásadně změnit svůj přístup k bateriím. V lednu 2017 představil
osmibodovou bezpečnostní kontrolu baterií, vícevrstvé bezpečnostní procesy a nezávislou poradní skupinu pro baterie s experty z UL, Exponent a TÜV Rheinland. Od té doby Samsung u baterií postupuje opatrně. A u své hlavní vlajkové řady to platí dodnes. Šest let, pět generací, jedno číslo
Ověřili jsme to v oficiálních materiálech Samsungu rok po roce. Galaxy S22 Ultra: 5 000 mAh. Galaxy S23 Ultra: 5 000 mAh. Galaxy S24 Ultra: 5 000 mAh. Galaxy S25 Ultra: 5 000 mAh. Galaxy S26 Ultra: 5 000 mAh. A dobové specifikace S20 Ultra i S21 Ultra uváděly totéž. Nepřerušená řada.
V dnešním androidovém high-endu je to výrazně neobvyklé. Stačí se podívat na konkurenci:
Model Kapacita baterie Deklarované cykly Samsung Galaxy S26 Ultra 5 000 mAh 1 200 Google Pixel 10 Pro XL 5 200 mAh — HONOR Magic8 Pro 6 090 mAh 1 600 OnePlus 15 7 300 mAh —
OnePlus dnes staví na baterii jako na jednom z hlavních parametrů. HONOR kombinuje vyšší kapacitu s vyšší deklarovanou cyklovou výdrží. A Samsung? U S26 Ultra nenabízí větší baterii, ale sází na ověřenou konstrukci a předvídatelnost. Oficiální specifikace Samsungu u S26 Ultra uvádějí 1 200 cyklů. HONOR u Magic8 Pro uvádí 1 600 cyklů a kapacitu 6 090 mAh, zatímco OnePlus 15 má 7 300mAh baterii.
Zajímavý je ještě jeden detail. U loňského Galaxy S25 Samsung v evropských produktových listech uváděl 2 000 nabíjecích cyklů. U S26 Ultra je to 1 200. Pořád jde o hodnotu nad požadavky, které může unijní regulace splnit alternativním řešením baterie, ale samotné číslo není přímým srovnáním stejného typu garance ve všech případech. Veřejné vysvětlení rozdílu Samsung neposkytl.
Technologii má, ale nepustí ji do vlajky
Nejde o to, že by Samsung neuměl. Před Unpacked 2026 šéf mobilního výzkumu a vývoje Mun Song-hun v kulatém stole
citovaném TechRadarem přiznal, že Samsung byl v bateriích „trochu neinovativní“. Vysvětlil ale proč: křemíkovo-uhlíkové baterie, které mohou zvýšit energetickou hustotu, podle něj zatím neprošly „velmi přísnými validačními standardy“ v měřítku, jaké řada Galaxy S vyžaduje.
A pak přišel červenec 2026. Samsung potvrdil nasazení křemíkovo-uhlíkové anody do Galaxy Z Fold8 Ultra a dalších nových skládacích modelů. Technologie tedy v ekosystému Samsungu existuje a firma ji už používá v komerčních zařízeních. U řady Galaxy S ji ale zatím nenasadila. Samsung zároveň vysvětluje, že u křemíkovo-uhlíkové technologie je potřeba řešit nejen samotnou anodu, ale celý bateriový systém, protože křemík je reaktivnější a při vysokém napětí představuje větší výzvu z hlediska dlouhodobé stability.
Není tedy jisté, že důvodem je jednoduše to, že skládačky mají menší zákaznickou základnu a případný problém by měl menší dopad. To by byla interpretace, nikoli potvrzené vysvětlení Samsungu. Jisté je pouze to, že novou chemii firma už používá ve skládacích telefonech, zatímco Galaxy S26 Ultra zůstává u tradičnějšího řešení.
Není to jen Samsung, kdo je opatrný. Apple ve své podpoře stále výslovně mluví o lithium-iontových bateriích a zdůrazňuje bezpečnostní certifikace. Google u Pixelu 10 staví komunikaci kolem výdrže a dalších vlastností baterie, ne kolem zásadní změny chemie. Opatrný přístup k novým bateriovým technologiím tak není výhradně problém Samsungu. U něj je ale nápadný kvůli tomu, že kapacita Ultra modelů zůstává na stejné hodnotě už několik generací.
Co za ty peníze vlastně dostanete
Říct, že S26 Ultra nabízí „šest let starou technologii“, by bylo nepřesné. Platí to pro jedno jediné číslo, kapacitu baterie. Zbytek telefonu je aktuální špička: nový čipset, Privacy Display, tělo tenčí a lehčí než předchůdce, nabíjení na 75 % za zhruba 30 minut a bezpečnostní podpora garantovaná do 28. února 2033. Samsung u S26 Ultra uvádí až 31 hodin přehrávání videa.
Prakticky Samsung u S26 Ultra uvádí až 31 hodin přehrávání videa. Samotný údaj o 1 200 nabíjecích cyklech ale neznamená, že telefon po 1 200 dnech automaticky přestane fungovat nebo že baterie do té doby ztratí určitou část kapacity. Jde o parametr baterie definovaný metodikou evropského energetického štítku. Skutečná životnost závisí na způsobu používání, teplotě, nabíjení a dalších podmínkách. Proto nelze jednoduše převést 1 200 cyklů na „3,3 roku života baterie“.
Trh zatím Samsungu jeho strategii zjevně neznemožňuje. Po uvedení řady S26 firma hlásila dvojciferný meziroční růst předobjednávek a více než 70 % zákazníků si vybralo právě model Ultra. Lidé tedy telefon nekupují pouze podle kapacity baterie, ale také kvůli značce, fotoaparátu, ekosystému a funkcím umělé inteligence.
Kdy padne bateriová blokáda
Přesné datum, kdy křemíkovo-uhlíkové baterie dorazí do řady Galaxy S, Samsung neřekl. Je ale zřejmé, že technologie už v jeho telefonech funguje: firma ji nasadila do nové generace skládacích zařízení. Zároveň konkurence tlačí kapacitu baterií stále výš, například OnePlus 15 má 7 300 mAh.
Galaxy S27 Ultra může být kandidátem na změnu, ale to je zatím pouze očekávání, nikoli potvrzený plán Samsungu. Firma si tak může ještě ponechat konzervativní přístup, zatímco konkurenti budou dál nabízet telefony s výrazně většími bateriemi.
Kdo chce špičkový Samsung hned, dostane u S26 Ultra velmi vybavený telefon s 5 000mAh baterií. Kdo čeká především na výrazně větší kapacitu nebo novou bateriovou chemii, bude muset počkat na další generaci a na to, co Samsung skutečně představí.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman