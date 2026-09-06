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Samsung ukázal displej, který měří tlak i tep pouhým přiložením prstu. Chytré hodinky tak možná ztratí smysl

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Samsung Display představil OLED panel, který funguje zároveň jako biometrický snímač tepu a krevního tlaku, bez jediného externího senzoru.
Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8

Zdroj: Needpix
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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