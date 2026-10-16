Samsung tlačí zákazníky k dražšímu tabletu. Galaxy Tab S12 Ultra po cashbacku stojí jen o 1 900 Kč víc než S12+

Oba tablety se prodávají v základní konfiguraci s Wi‑Fi a 256 GB úložiště. Galaxy Tab S12+ v ní podle ceníku stojí 31 999 Kč, Galaxy Tab S12 Ultra 37 899 Kč. Mezi nimi tedy leží 5 900 Kč. Při takovém odstupu dává menší model smysl každému, komu nevadí o dva palce menší displej.
Cashback 10 000 Kč srazí příplatek za Ultra na necelou třetinu
Samsung na Ultra vrací 10 000 Kč, takže z ceny zbude 27 899 Kč. U S12+ dělá cashback 6 000 Kč a tablet vyjde na 25 999 Kč. Mezi oběma modely tak zůstane 1 900 Kč, tedy necelá třetina původního rozdílu. Vztaženo k ceně S12+ je to zhruba 7 % navíc, před akcí to bylo přes 18 %.
Rozložení cashbacku zákazníky zřetelně posouvá k dražšímu modelu. O čtyři tisíce vyšší vratka u Ultra smaže většinu cenového náskoku, který S12+ v běžném ceníku má.
Stejně to vychází u verzí s 5G. Mobilní připojení stojí u obou modelů 3 700 Kč navíc, takže rozdíl zůstává stejný. Po odečtení cashbacku vyjde S12+ 5G na 29 699 Kč a Ultra 5G na 31 599 Kč.
Proč výkon při výběru mezi oběma tablety rozhodovat nebude
Oba modely pohání čip MediaTek Dimensity 9500. Příplatek za Ultra proto platí displej, baterii a několik doplňků. Samotný displej má u obou stejnou technologii Dynamic AMOLED 2X a obnovovací frekvenci 120 Hz, liší se velikostí.
Společná je i většina výbavy, kterou člověk u prémiového tabletu čeká. Oba mají certifikaci IP68 proti vodě a prachu a oba mají v krabici stylus S Pen, takže ho nemusíte dokupovat. Režim DeX, který tablet přepne do prostředí podobného počítači, mají oba stejně jako funkce Galaxy AI. Do obou se vejde microSD karta až o kapacitě 2 TB.
Stejně dlouho budou oba tablety dostávat aktualizace. Samsung slibuje až sedm generací nového systému a sedm let bezpečnostních záplat, takže levnější model softwarově nezestárne dřív. Nabíjet se oba dají výkonem až 45 W.
Za 1 900 Kč navíc přibudou dva palce displeje a 139 gramů váhy
Ultra má úhlopříčku 14,6 palce, S12+ 12,6 palce. Větší plocha se hodí při práci s několika okny vedle sebe, při kreslení a úpravách dokumentů. Wi‑Fi verze Ultra ale váží 692 gramů proti 553 gramům u S12+, je tedy zhruba o čtvrtinu těžší.
Baterie Ultra má 11 600 mAh, u S12+ je to 10 600 mAh. Stejná energie však živí i větší displej, takže vyšší kapacita delší výdrž automaticky nezaručuje. Wi‑Fi 7 u Ultra proti Wi‑Fi 6E u S12+ využije jen ten, kdo má kompatibilní router a přenáší velké objemy dat. Na zadní straně má Ultra navíc 8Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát.
Ultra se dá koupit až s 1 TB úložiště a 16 GB RAM. S12+ končí na 512 GB a 12 GB RAM, nižší strop úložiště ale zmírňuje slot na microSD. Na videa, web a poznámky z těchto přídavků potřebujete jen větší obraz, který ponesete o čtvrtinu těžší. Kdo naopak kreslí nebo pracuje s několika aplikacemi naráz, dostane za 1 900 Kč dva palce plochy navíc a tolik za ně při téhle akci nikdy jindy neplatil levněji.
Proti iPadu Pro ušetříte s Ultra přes 15 tisíc korun
Třináctipalcový iPad Pro s čipem M5 začíná v českém Apple Storu na 42 990 Kč za Wi‑Fi verzi s 256 GB. Galaxy Tab S12 Ultra ve stejné kapacitě vyjde po cashbacku o 15 091 Kč levněji. U S12+ je úspora 16 991 Kč.
Apple nabízí čip M5, displej Ultra Retina XDR a vlastní ekosystém. Do volby tak vstupuje i operační systém, aplikace, na které je člověk zvyklý, a příslušenství, které už doma má.
Mezi tablety s Androidem by se nabízel Lenovo Tab Extreme se 14,5palcovým OLED displejem, velikostí tedy blízký Ultra. Bez aktuální české nabídky ho s akčními cenami Samsungu spolehlivě porovnat nejde.
Dvě lhůty, které rozhodují, jestli peníze opravdu dorazí
Cashback se při placení neodečítá. Je to zpětná platba, o kterou je potřeba požádat podle pravidel akce. Tablet musíte koupit mezi 7. říjnem a 31. prosincem 2026 u autorizovaného prodejce. Mezi ně patří Samsung.cz, Alza, Datart, operátoři a další zapojení partneři.
Od nákupu běží první lhůta, 14 dní na registraci. Nejdřív v novém tabletu otevřete aplikaci Samsung Members, v sekci Výhody spustíte registraci a potom nahrajete doklad o koupi. K němu přidáte identifikační údaje zařízení, podle formuláře třeba IMEI nebo sériové číslo.
Po posouzení žádosti by mělo přijít potvrzení e-mailem. Žádost může skončit zamítnutím kvůli pozdní registraci, nečitelnému dokladu nebo chybějícímu závěrečnému kroku, a rozhoduje vždy aktuální znění pravidel akce. Tím závěrečným krokem je druhá lhůta: vyplacení cashbacku musíte potvrdit do sedmi dnů od schválení žádosti.