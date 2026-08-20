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Samsung telefony mají v číselníku 6 skrytých kódů, o kterých se nemluví. Jeden z nich uvolní gigabajty místa

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Stačí otevřít aplikaci Telefon, zadat správnou sekvenci znaků a Samsung Galaxy ukáže obrazovky, které v žádném menu nenajdete.
Samsung v ruce

Samsung v ruce

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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