Samsung telefon přes noc sežere až 30 % baterie, i když ho nepoužíváte. V nastavení je ukrytá rutina, která to zastaví

Položíte telefon na noční stolek, ráno ho vezmete do ruky a místo očekávaných 95 % svítí na displeji číslo o dvacet, někdy až třicet procentních bodů nižší. Přitom jste ho celou noc nepoužívali. Zní to jako závada, ale Samsung na svých českých stránkách podpory popisuje hned několik příčin, proč k tomu může docházet: aplikace běžící na pozadí, automatická synchronizace účtů, hledání 5G signálu v místech se slabým pokrytím, zapnutý Always On Display nebo kombinace těchto faktorů. Třicet procent za noc rozhodně není běžná spotřeba každého Galaxy, v některých podmínkách ale může být noční úbytek výrazně vyšší. A právě proti tomu Samsung nabízí systémový nástroj, o kterém řada majitelů neví: automatickou rutinu v sekci Režimy a rutiny, která při poklesu baterie pod zvolenou hranici sama zapne Úsporu energie a omezí některé náročnější činnosti na pozadí.
Co v noci vysává baterii, i když telefon leží bez pohybu
Telefon v klidovém stavu není ve skutečnosti úplně nečinný. Aplikace mohou na pozadí kontrolovat nová data, e-mailový klient synchronizuje schránku a další služby zpracovávají notifikace. K tomu se přidává modem, který v oblastech se slabým signálem hledá dostupné a stabilnější připojení. Pokud má telefon zapnuté 5G a signál je nestabilní, může se spotřeba zvýšit. Samsung na české podpoře zároveň upozorňuje na stav samotné baterie: její stárnutí může vést k rychlejšímu vybíjení a kratší výdrži.
Always On Display, tedy trvale zobrazované hodiny a ikony na zamčené obrazovce, přidává další spotřebu. Každá z těchto položek sama o sobě nemusí znamenat velký rozdíl. V kombinaci ale mohou způsobit, že ráno bude baterie výrazně níže, než byste čekali.
Kde v českém One UI najdete Režimy a rutiny
Funkce, která umí noční vybíjení omezit, není žádná aplikace třetí strany. Je součástí systému One UI a Samsung ji do svých telefonů integruje už od Galaxy S10, kdy ji představil pod názvem Bixby Routines. Dnes se jmenuje Režimy a rutiny a najdete ji na cestě:
Nastavení → Režimy a rutiny → Rutiny
Pokud ikonu Režimy a rutiny nevidíte mezi aplikacemi, stačí v této sekci otevřít Další → Nastavení a zapnout přepínač Zobrazit Režimy a rutiny na obr. Aplikace. Funkce je dostupná na řadě novějších Galaxy, včetně modelů řad S, Z a A, ale konkrétní možnosti se mohou lišit podle modelu a verze One UI. Názvy položek v menu se mohou podle verze softwaru mírně lišit, logika ale zůstává stejná.
Jak rutinu nastavit krok za krokem
Po otevření sekce Rutiny klepněte na ikonu + a vytvořte nové pravidlo. Princip je jednoduchý: zvolíte podmínku („pokud se stane tohle“) a akci („udělej tohle“).
- Podmínka: Úroveň baterie klesne pod vámi zvolenou hranici, například 20 až 30 %.
- Akce: Zapnout Úsporu energie.
Pro kompletní automatizaci má smysl vytvořit i druhé pravidlo:
- Podmínka: Telefon se připojí k nabíječce nebo baterie stoupne nad zvolenou hranici.
- Akce: Vypnout Úsporu energie.
Díky tomu se telefon po ranním připojení k nabíječce může sám vrátit do normálního režimu a nemusíte nic ručně přepínat. Konkrétní hranici je vhodné přizpůsobit tomu, jak telefon používáte a jakou má baterie kondici. Nižší práh zachová běžný režim déle, vyšší zase zapne úsporná opatření dříve.
Standardní vs. maximální úspora: proč na noc stačí ta mírnější
Samsung rozlišuje dva stupně úspory. Standardní Úspora energie omezuje některé činnosti aplikací na pozadí, může omezit využívání dat na pozadí, vypnout Always On Display a upravit některé výkonové parametry. Telefon ale zůstává běžně použitelný. Budík zazvoní, hovor přijmete a základní funkce telefonu zůstanou dostupné. U některých aplikací však může dojít ke zpoždění synchronizace nebo notifikací.
Maximální úspora jde dál: omezuje dostupné funkce a aplikace a výrazně prodlužuje výdrž baterie za cenu omezení používání telefonu. Pro běžný noční scénář je proto často zbytečně radikální. Standardní úspora může nabídnout rozumný kompromis mezi nižší spotřebou a zachováním běžného fungování telefonu.
Jak si stojí Samsung vedle iPhonu a Xiaomi
Apple řeší podobný problém přes Low Power Mode. V iOS 26 přibyla funkce Adaptive Power, která na podporovaných zařízeních dokáže automaticky upravovat spotřebu a v případě potřeby zapnout Low Power Mode. Automatizaci dalších akcí zvládne aplikace Zkratky, kde lze nastavit vlastní podmínky a akce.
Xiaomi nabízí Battery saver, který omezuje některé činnosti na pozadí, synchronizaci a další funkce ovlivňující spotřebu. Možnosti automatizace se ale liší podle konkrétní verze systému a modelu telefonu.
Samsung má díky Režimům a rutinám poměrně široké možnosti automatizace přímo v systému. Podmínku a následnou akci lze nastavit na jednom místě a nemusíte kvůli tomu instalovat další aplikaci. Režimy a rutiny přitom nejsou určeny pouze pro úsporu baterie, ale jako obecné centrum automatizace různých funkcí telefonu.
Stačí několik minut v nastavení a jednoduchá pravidla. Telefon se pak o nastavené změny postará sám a v noci může omezit některé činnosti, které zbytečně spotřebovávají baterii.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman