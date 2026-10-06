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Samsung telefon přes noc sežere až 30 % baterie, i když ho nepoužíváte. V nastavení je ukrytá rutina, která to zastaví

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Některé Galaxy telefony přijdou za jedinou noc o desetiny kapacity baterie. Příčina i řešení přitom leží přímo v systému.
Telefony Android Samsung Galaxy S25 Ultra

Telefony Android Samsung Galaxy S25 Ultra

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 17:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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