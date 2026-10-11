Samsung tajně zpomaloval Galaxy S22 a uživatelé si toho všimli. Po 4 letech soudů musel vyplatit odškodné tisícům lidí

Celý spor se točil kolem služby Game Optimizing Service, zkráceně GOS. Ta byla na řadě Galaxy S22 předinstalovaná povinně a při spuštění náročných her upravovala takt procesoru i grafického čipu a snižovala rozlišení vykreslování, údajně kvůli ochraně před přehříváním. Jenže Samsung to kupujícím při prodeji dostatečně nesdělil a uživatelé neměli možnost službu jednoduše vypnout nebo odinstalovat. Právě v tom soud nakonec viděl problém. Žaloba podaná v březnu 2022 v Jižní Koreji prošla první instancí, odvolacím řízením i třemi koly mediace a pravomocně skončila až 18. března 2026. Samsung proti konečnému rozhodnutí nepodal námitku a spor tím definitivně uzavřel.
Jak si toho uživatelé všimli
První signály přišly z herních komunit. Majitelé Galaxy S22 Ultra si stěžovali na propady plynulosti a grafické artefakty v náročných titulech, jako je Genshin Impact. Pak přišla tvrdá čísla. Vývojář benchmarkové aplikace Geekbench John Poole otestoval výkon S22 Ultra s aktivním GOS a výsledky byly alarmující: v jednojádrovém testu klesl výkon na 53,9 % oproti stavu bez zásahu, v multijádrovém na 64,2 %. Podle dobového reportu The Asia Business Daily se v komunitní aplikaci Samsung Members objevilo přes 1 800 příspěvků a komentářů s klíčovým slovem „GOS“. Nešlo o ojedinělé stížnosti, ale o problém, který řešilo velké množství uživatelů.
Co GOS technicky dělal a proč Samsung říkal, že je potřeba
Samsung ve svém oficiálním FAQ z března 2022 popsal GOS jako nástroj pro sledování stavu telefonu, prevenci přehřívání, nestability a nadměrné spotřeby baterie při delším hraní. Služba existovala už od roku 2016 a běžela i na starších modelech. U řady S22 ale Samsung zašel dál: GOS byl povinný, nešlo ho běžným způsobem obejít a v One UI 4.0/4.1 Samsung dokonce zablokoval dřívější cesty, kterými šikovnější uživatelé omezení obcházeli.
Po vypuknutí aféry Samsung v březnu 2022 vydal aktualizaci, která zrušila omezení výkonu v úvodní fázi hraní a přidala alternativní režim výkonu v Game Boosteru. Teplotně řízený management ale zachoval. Důležitý detail: oficiální evropský changelog pro Galaxy S22+ výslovně zmiňuje stejné změny kolem GOS. Problém se tedy netýkal jen korejských kusů, ale zasáhl i evropskou softwarovou větev, a tedy i telefony prodávané v Česku.
Čtyři roky soudů: od zamítnutí po odškodné
Společná žaloba 1 882 spotřebitelů byla podána v březnu 2022 u Soulského centrálního obvodního soudu. Žalobci požadovali 300 000 wonů na osobu, v přepočtu zhruba 5 200 Kč. Čekání na verdikt bylo dlouhé.
- 12. června 2025 – první instance žalobu na náhradu škody zamítla. Soud nicméně podle zprávy agentury Yonhap uznal, že způsob označení a reklamy mohl spotřebitele uvést v omyl.
- Konec roku 2025 – odvolací soud doporučil mediaci. Proběhla tři kola, strany se však nedohodly.
- Březen 2026 – soud vydal takzvané rozhodnutí nahrazující smír, což je v korejském právním systému nástroj, kdy soud po neúspěšné mediaci rozhodne sám. Pokud žádná strana do dvou týdnů nepodá námitku, rozhodnutí nabývá účinku pravomocného soudního smíru.
- 18. března 2026 – lhůta uplynula. Samsung námitku nepodal. Spor skončil.
Podle syndikované zprávy agentury Yonhap má Samsung vyplatit celkem zhruba 100 milionů wonů, tedy asi 1,7 milionu Kč. Přesná částka na jednoho žalobce zveřejněna nebyla. Jednoduchým dělením vychází přibližně 53 100 wonů na osobu, tedy necelých 920 Kč. Oproti původnímu požadavku je to zlomek.
Srovnání s kauzou Apple: jiná liga, stejný princip
Paralela s Applem se nabízí. Apple v roce 2017 přiznal, že u starších iPhonů s opotřebenými bateriemi softwarově omezoval výkon, aby zabránil nečekaným vypnutím. Americké vyrovnání stálo Apple 310 až 500 milionů dolarů, tedy řádově tisíckrát víc než korejský spor Samsungu. Apple navíc po aféře přidal do systému funkci Battery Health a dal uživatelům možnost omezení výkonu vypnout.
Samsung takovou volbu u GOS plně nenabídl. Ani po březnové aktualizaci nešlo teplotně řízený management zcela deaktivovat. A právě v tom je jádro problému, které obě kauzy spojuje: ne v samotné existenci ochranného mechanismu, ale v tom, že zákazník prémiového telefonu za desítky tisíc korun neměl jasnou informaci ani plnou kontrolu nad tím, co se s jeho zařízením děje.
Co to znamená pro majitele Galaxy S22 dnes
K uzavřenému korejskému sporu se zpětně nelze připojit, odškodné se týká výhradně 1 882 žalobců. Žádný globální kompenzační program Samsung nevyhlásil. Český majitel Galaxy S22, který by chtěl řešit případný nárok, by musel postupovat podle místního spotřebitelského práva.
Samotný telefon ale mrtvý není. Samsung při uvedení řady S22 slíbil čtyři generace systémových aktualizací a pět let bezpečnostních záplat. Slib drží: Galaxy S22 běží na Androidu 16 s One UI 8 a bezpečnostní aktualizace jsou dohledatelné ještě v září 2026. Pro běžné používání je telefon stále plně funkční. Pro náročné hráče, kteří chtějí z hardwaru dostat maximum bez softwarových omezení, je ale otázka důvěry možná důležitější než otázka samotného výkonu.
Samsung za čtyři roky soudů zaplatil v přepočtu necelé dva miliony korun. Reputační náklady se vyčíslit nedají.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman