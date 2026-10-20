Samsung Galaxy F70 5G láká na 120Hz AMOLED displej i solidní fotoaparát

Samsung Galaxy F70 5G láká na 120Hz AMOLED displej i solidní fotoaparátPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Samsung Galaxy F70 5G láká na 120Hz AMOLED displej i solidní fotoaparátZdroj: Galaxy F70 5G, zdroj: Samsung
Článek byl publikován 20.10.2026 15:03
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