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Samsung Galaxy Buds3 FE jsou dostupná sluchátka, která nabídnou ANC, Galaxy AI a až 24hodinovou výdrž

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Galaxy Buds3 FE jsou novinkou od Samsungu, která míří na uživatele, kteří chtějí sluchátka nabízející část výbavy dražších modelů, ale přitom nechtějí platit za verzi...
Samsung Galaxy Buds3 FE jsou dostupná sluchátka, která nabídnou ANC, Galaxy AI a až 24hodinovou výdrž

Samsung Galaxy Buds3 FE jsou dostupná sluchátka, která nabídnou ANC, Galaxy AI a až 24hodinovou výdrž

Zdroj: Phone Arena
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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