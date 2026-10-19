Samsung a Motorola už rozesílají Android 17, Xiaomi teprve testuje. Pevné datum pro Česko nepotvrdila ani jedna značka

Google vydal Android 17 pro své Pixely 16. června 2026. Samsung systém v nadstavbě One UI 9 nejdřív nasadil do nových skládacích telefonů Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 a Z Flip8, které ho mají nainstalovaný přímo z výroby. Motorola začala aktualizaci rozesílat 6. října ve Spojených státech. Xiaomi zatím pro běžné uživatele stabilní verzi nemá.
Galaxy S26 dostal systém přesně tři měsíce po Pixelech
Oficiální distribuce One UI 9 s Androidem 17 začala 16. září 2026 a týká se celé řady Galaxy S26, tedy základního modelu, verze S26+ i S26 Ultra. Od vydání pro Pixely to jsou přesně tři měsíce, což je ze sledované trojice značek zdaleka nejrychlejší reakce.
Veřejnou betu One UI 9 Samsung otevřel na vybraných trzích už 12. května 2026. Na testování a ladění tak měl zhruba čtyři měsíce, než pustil systém do ostrého provozu.
Majitelé starších Galaxy přesný termín nezjistí. Samsung pro další podporované modely žádný jednotný harmonogram nezveřejnil, odkazuje na aplikaci Samsung Members a upozorňuje, že pořadí se liší podle regionu i operátora. Dostupnost se dá ověřit v Nastavení, v položce Aktualizace softwaru, volbou Stáhnout a nainstalovat.
Proč si majitelé Motoroly mají instalaci rozmyslet dvakrát
Prvním telefonem Motorola s veřejně doloženou aktualizací byl Razr Ultra 2026. Balíček měl přibližně 4,17 GB, takže na stahování je potřeba počítat s několika gigabajty volného místa i dat. Spolu s novým systémem přinesl i bezpečnostní záplatu ze září 2026. Podle serveru 9to5Google se v následujících dnech aktualizace rozšířila na Edge 60 Fusion, Edge 60 Pro a Motorola Signature.
Stránky podpory Motoroly uvádějí Android 17 jako další plánovanou verzi ještě u dvou modelů, Razr Fold 2026 a Edge 70. U skládacího Razru je aktualizace výslovně potvrzená, rozesílání ale k 6. říjnu doložené nebylo. Motorola vysvětluje, že testuje stovky softwarových verzí podle modelu, regionu a distribučního kanálu, a proto aktualizace nedorazí všem najednou. Kde stránka podpory pro daný region žádné datum neuvádí, přesný termín z ní nevyčtete.
Po instalaci Androidu 17 se na Motorole nedá snadno vrátit k předchozí verzi. Když chyba v nové verzi znamená žít s ní až do další opravy, vyplatí se počkat na první zkušenosti lidí se stejným modelem a ideálně u stejného operátora.
Šest novinek, které Motorola přidává k samotnému Androidu 17
Základ od Googlu přináší funkce App Bubbles a Bubble Bar pro snazší práci s více aplikacemi zároveň, podrobnější řízení přístupu k poloze a další bezpečnostní prvky. Samsung systém začleňuje do One UI 9, která k němu přidává vlastní úpravy pro ekosystém Galaxy.
Motorola jde konkrétněji. Widgety na domovské obrazovce půjde vrstvit na sebe, takže zaberou méně místa, a tematické ikony sjednotí vzhled aplikací podle zvoleného motivu. Funkce Live Updates zobrazí údaje v reálném čase přímo v oznámeních, například průběh navigace nebo stav doručení zásilky. Dlouhé skupinové konverzace systém umí shrnout do několika stručných informací a méně důležitá upozornění sám odsune do tiché sekce. Poslední novinkou je nové nastavení jasu HDR, které dovoluje jemněji upravit, jak se obsah HDR zobrazuje.
Na které tři modely Xiaomi si lze Android 17 nainstalovat?
Oficiálně je u Xiaomi potvrzený jen Android 17 Developer Preview, a to pro Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra (prodávaný také jako Leica Leitzphone powered by Xiaomi) a Xiaomi 15T Pro. Samo Xiaomi upozorňuje, že tahle testovací verze není určená pro každodenní používání. Pro běžného majitele telefonu Xiaomi tak Android 17 zatím prakticky neexistuje a kdo Developer Preview přesto nainstaluje, musí počítat s nestabilním softwarem. V srpnu 2026 firma spustila také betu nadstavby HyperOS 4. Stabilní harmonogram pro globální trh ani pro Českou republiku v oficiálních zdrojích dohledat nejde.
Pevný termín pro Česko chybí u všech tří značek. Samsung aktualizaci rozesílá po regionech a řada Galaxy S26 ji začala dostávat v září. Motorola na rozdíly podle regionu a distribučního kanálu upozorňuje přímo na stránkách podpory. Jestli je Android 17 dostupný pro konkrétní telefon, ukáže kontrola aktualizací v jeho nastavení.