Šampion Strickland hrozí odchodem z UFC. White ho uzemnil a zpochybnil jeho tvrzení

Spor mezi vedením UFC a šampionem střední váhy se dostal do situace, kdy už ovlivňuje také program organizace. Strickland měl obhajovat titul proti Nassourdinu Imavovovi, jednání však kvůli penězům uvázla. Američan mezitím začal veřejně mluvit o odchodu z UFC a možném přestupu do boxu.
White připomněl květnovou smlouvu
Dana White dostal otázku na Stricklandovu nespokojenost během tiskové konference po závěrečném turnaji desáté sezony Dana White’s Contender Series. Jeho odpověď naznačila, že vedení organizace nepovažuje šampionovy požadavky za příliš opodstatněné.
„Kdy vlastně Sean Strickland není kvůli něčemu naštvaný nebo nemá co říct?“ reagoval White, který přiznal, že s bojovníkem osobně nemluvil a jeho vyjádření zaznamenal pouze na sociálních sítích.
Poté se zaměřil na samotné peníze. Během tiskové konference po Contender Series několikrát zdůraznil, že Strickland podepsal nový kontrakt letos v květnu, tedy přibližně před pěti měsíci. Současně odmítl částku, kterou šampion veřejně uváděl jako svůj výdělek. Podle Whitea tato informace není pravdivá. Konkrétní podmínky smlouvy však nezveřejnil.
Strickland hrozí odchodem z UFC
Sean Strickland přitom své požadavky nehodlá stáhnout. Už 9. října na sociální síti X oznámil, že nebude zápasit ani podepisovat další smlouvu, dokud se finanční spor nevyřeší. Kritizoval také rozdíly mezi odměnami jednotlivých bojovníků, především ve srovnání s Conorem McGregorem.
Američan dokonce připustil, že by se mohl vzdát titulu střední váhy, přestoupit do polotěžké divize a dokončit zbývající zápasy podle současného kontraktu. Následně by rád vyzkoušel box, kde ho láká například souboj s Jakem Paulem.
Strickland získal šampionský pás v květnu na UFC 328, kde na body porazil Chamzata Čimajeva a stal se podruhé králem střední váhy. Od té doby nezápasil a plánovaná obhajoba proti Imavovovi se zatím neuskutečnila. Podle dosavadního vývoje se jeho titul v roce 2026 znovu do hry nedostane.
Whiteova reakce žádné řešení nepřinesla. Šéf UFC považuje květnovou smlouvu za dostatečný argument proti Stricklandovým stížnostem, zatímco šampion odmítá za současných podmínek nastoupit. Organizace tak má držitele titulu, který nechce zápasit, a dosud nemá dohodu, jež by umožnila další obhajobu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek