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Šampion Strickland hrozí odchodem z UFC. White ho uzemnil a zpochybnil jeho tvrzení

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Sean Strickland odmítá obhajovat titul, dokud si s UFC nevyřeší peníze. Dana White namítá, že šampion podepsal novou smlouvu teprve v květnu, a zpochybňuje částku, o níž veřejně mluví.
Šampion Strickland hrozí odchodem z UFC. White ho uzemnil a zpochybnil jeho tvrzení

Šampion Strickland hrozí odchodem z UFC. White ho uzemnil a zpochybnil jeho tvrzení

Zdroj: UFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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