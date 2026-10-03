Šampion Oktagonu Patrik Kincl o vězení: spoluvězeň na něj vytáhl nůž, ze dvou let za mřížemi si odnesl jizvy

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Šampion Oktagonu Patrik Kincl o vězení: spoluvězeň na něj vytáhl nůž, ze dvou let za mřížemi si odnesl jizvyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Patrik Kincl patří k nejrespektovanějším českým bojovníkům MMA. V rozhovoru pro iSport.cz otevřeně popsal, jak se od něj po pádu odvrátili lidé, kterým věřil, a co mu za mřížemi došlo o vlastním životě.
Šampion Oktagonu Patrik Kincl o vězení: spoluvězeň na něj vytáhl nůž, ze dvou let za mřížemi si odnesl jizvyZdroj: Foto: Bad intentionz - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 03.10.2026 17:58
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