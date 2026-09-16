Šampion NHL Nosek se rozplakal před kamerou. Promluvil o synovi s autismem a o tom, jak se k nim chovají lidé na pískovišti

Slzy přišly ve chvíli, kdy začal mluvit o šestiletém synovi Patrikovi. O tom, jak do pěti let skoro nemluvil a zvládl jen pár slov. O pohledech na pískovišti, kde cizí lidé soudili jeho rodičovství dřív, než se zeptali na příběh. A o jediném přání, které žádný Stanley Cup nesplní: mít se synem jednou normální konverzaci. Nosek patří k hrstce českých profesionálních sportovců, kteří o poruše autistického spektra promluvili veřejně. A udělal to ve chvíli, kdy jeho hlas nese váhu: jako odchovanec Dynama, extraligový šampion ze sezony 2011/2012 a teprve sedmý hráč v historii pardubického klubu, který zvedl nad hlavu i Stanley Cup. Ten získal s Floridou Panthers 18. června 2025. Po dvanácti sezonách v zámoří se vrátil domů.
Pískoviště jako bojiště
Hokejový zápas má pravidla. Pískoviště ne. Nosek popisuje situace, které zná každý rodič dítěte na spektru: odsuzující pohledy, komentáře „Vy si neumíte vychovat vlastní dítě?“ a po vysvětlení diagnózy bagatelizující mávnutí rukou, „to má dneska každej.“ Dvě věty, které zasáhnou z opačných stran. Jedna říká, že jste špatný rodič. Druhá, že problém vašeho dítěte nestojí za řeč.
Nejde o ojedinělou zkušenost jedné rodiny. Odborné zdroje, od NAUTIS po AutismPort, shodně popisují sociální izolaci rodičů dětí s PAS jako systémový problém. Kolem autismu koluje množství mýtů a zkreslených informací, které z každého výletu na hřiště dělají potenciální konfrontaci. Nosek ji jen poprvé popsal jazykem, kterému rozumí i lidé mimo odbornou komunitu.
Proč právě teď a právě v Pardubicích
Dvanáct let v Americe znamenalo nejen NHL, ale i jiný systém podpory. V USA existuje federálně ukotvený program rané intervence IDEA Part C, rodič se může na systém obrátit i bez doporučení lékaře a služby jsou koordinované napříč státy. Patrik tam ve školce dostal osobního asistenta a udělal zásadní posun: začal mluvit ve větách. Jenže v angličtině.
Český systém funguje jinak. Raná péče je terénní a ambulantní služba do sedmi let věku dítěte, školská poradenská zařízení mohou pomáhat i před formálním potvrzením diagnózy, ale dostupnost konkrétních služeb závisí na regionu. Amerika nabízí robustnější nárokový rámec. Česko je více poskládané z jednotlivých služeb a jejich regionálních poskytovatelů.
Právě proto dává Noskův návrat do Pardubic smysl i mimo hokej. V rodném městě má širší rodinu, kterou kolem sebe v zámoří neměl. Má komunikační platformu Dynama, jednoho z nejsledovanějších klubů extraligy. A má konkrétního partnera, Rodinné integrační centrum Pardubice, které funguje od roku 2005 a na podporu rodin s dětmi s PAS se specializuje od roku 2012. Nosek se stal jeho ambasadorem. Z osobního tématu se po přistání v Pardubicích stalo veřejné poslání s reálným zázemím.
Co Nosek chce změnit
Tři motivy, které veřejně pojmenoval, stojí za to vypsat přímo:
- Nechce, aby autismus zůstal tabu.
- Chce, aby rodiče v podobné situaci nebyli sami a měli s kým sdílet zkušenosti.
- Chce využít platformu Dynama a sociální sítě k většímu začleňování lidí s autismem.
S klubem chystá osvětové akce, konkrétní formáty a termíny ale zatím nezveřejnil. RIC už dnes pořádá rodičovské podpůrné skupiny, besedy pro spolužáky dětí s PAS nebo akci „Sviťme modře“. Propojení s Dynamem by těmto formátům mohlo dát dosah, jaký dosud neměly.
Nosek není prvním českým sportovcem, který o autismu svého dítěte promluvil, cyklista Zdeněk Štybar to udělal už v květnu 2025 v rozhovoru pro iROZHLAS. Ale Nosek téma otevírá v jiném měřítku: ne jako zmínku v rozhovoru o kariéře, ale jako ústřední sdělení svého návratu.
Co může udělat každý z nás
Nosek nepotřebuje, aby mu lidé na pískovišti fandili jako v aréně. Potřebuje, aby nesoudili. Odborníci doporučují jednoduchá pravidla: nečíst odlišné chování dítěte automaticky jako nevýchovu, nebagatelizovat diagnózu, nenutit rodiče k vysvětlování před ostatními a případnou pomoc nabízet klidně, bez nátlaku.
Pro rodiny v Pardubickém kraji, které řeší podobnou situaci, je první adresou RIC: raná péče, osobní asistence, odlehčovací služby i homesharing. Kontaktovat centrum lze telefonicky nebo e-mailem, u rané péče jsou k dispozici přímé linky na pracovníky.
Nosek říká, že Patrik je hodně chytrý a že věří v jeho adaptaci na češtinu, protože děti jsou „ohebnější“. Jednu věc ale ví jistě: nejtěžší soupeř, kterého kdy potkal, nenosil brusle. Nosil předsudky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka