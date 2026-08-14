Samoobslužná pokladna vám může vrátit desítky mincí. Od 51 kusů je přijmout nemusíte

Na samoobslužné pokladny jsme si během několika let zvykli téměř automaticky. Naskenujeme nákup, přiložíme kartu nebo vložíme hotovost a čekáme na účtenku. U pokladen umožňujících platbu bankovkami a mincemi ale může nastat poměrně kuriózní situace. Pokud člověk zaplatí vyšší bankovkou, zařízení mu nemusí vrátit peníze ve skladbě, kterou očekává. Místo bankovky může přijít větší počet dvacetikorun, desetikorun nebo dalších mincí.
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Automat nemá stejné možnosti jako pokladní
U klasické pokladny může zaměstnanec při vracení peněz reagovat podle situace. Pokud například nemá vhodnou bankovku, může využít jiný nominál nebo si hotovost rozměnit. Automatická pokladna je odkázána na nominální hodnoty, které má právě k dispozici ve svém systému. Proto nemusí být větší množství vrácených mincí známkou poruchy.
Právě technické limity jsou jednou z drobností, které ukazují, že rychlejší nakupování nemusí být vždy pohodlnější. Podobných situací přibývá s tím, jak se mění samoobslužné pokladny a způsob nakupování v českých obchodech.
Pokud tedy zaplatíte nákup za 120 korun tisícikorunou, není automaticky zaručeno, že dostanete například pětistovku, dvě stokoruny a několik drobných. Zařízení může vratku sestavit jinak.
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Hranice je více než 50 mincí
Zajímavější je právní stránka celé situace. Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, stanovuje obecnou povinnost přijímat české bankovky a mince, zároveň ale vyjmenovává případy, kdy je možné jejich přijetí odmítnout.
Jednou z výjimek je více než 50 tuzemských mincí v jedné platbě.
Na formulaci záleží. Padesát mincí tuto hranici ještě nepřekračuje. Pokud je mincí 51 nebo více, vzniká možnost jejich přijetí odmítnout. Nejde přitom pouze o případ, kdy by zákazník chtěl zaplatit celý nákup sáčkem drobných.
Stejné pravidlo se uplatní také opačným směrem. ČNB se již zabývala konkrétní otázkou zákazníka, zda musí převzít velké množství mincí při vracení peněz v obchodě. Závěr byl, že více než 50 mincí zákazník přijmout nemusí.
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Co udělat, pokud automat vydá 51 mincí
Prakticky nemá smysl od samoobslužné pokladny odcházet a situaci řešit až doma. Pokud máte podezření, že zařízení vydalo skutečně více než 50 kusů mincí, je vhodné přivolat obsluhu přímo u pokladny.
Zaměstnanec může vratku zkontrolovat a situaci vyřešit jiným způsobem. Důležité je také peníze bez rozmyslu neházet do peněženky. Jakmile se smíchají s vlastní hotovostí, bude se počet vydaných mincí zpětně dokazovat podstatně hůře.
České pokladny se přitom dál technologicky mění. Vedle platebních automatů přibývá rozpoznávání zboží nebo další chytré funkce, o kterých jsme podrobněji psali v článku o tom, jak nové technologie mění pokladny v českých obchodech.
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Velkou bankovkou není dobré rozměňovat schválně
Z celé situace plyne ještě jeden praktický závěr. Samoobslužná pokladna není automat na rozměňování peněz. Když člověk zaplatí velmi malý nákup tisícikorunou nebo dvoutisícikorunou jen proto, aby získal menší bankovky, může odejít s úplně jinou skladbou hotovosti, než očekával.
Pokud se tak stane a počet vydaných mincí přesáhne padesát kusů, zákon zákazníka nenutí přijmout celou hromadu drobných. Rozhodující hranicí je až 51 mincí. Právě tento detail řada lidí při placení hotovostí vůbec nezná.
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