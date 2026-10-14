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Sametová ruská zmrzlina ze tří surovin: Domácí klasika, která chutná líp než z obchodu

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Ruská zmrzlina je pro mě čistá nostalgie. Smetanový krém sevřený mezi dvěma oplatkami, který jsem jako dítě dostávala u stánku a vždy jsem ho snědla dřív, než jsem stihla dojít domů. Teď ji dělám doma ze tří surovin a výsledek je ještě lepší.
Fotografie k Ruské zmrzlině

Fotografie k Ruské zmrzlině

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Sametová ruská zmrzlina ze tří surovin: Domácí klasika, která chutná líp než z obchodu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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