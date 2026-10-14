Sametová ruská zmrzlina ze tří surovin: Domácí klasika, která chutná líp než z obchodu

mi pořád vytáhne z hlavy jednu úplně jasnou scénu: stánek u bazénu, ručník přehozený přes rameno, mokré vlasy kapající na tričko a mezi prsty dvě oplatky se Ruská zmrzlina . K lehátku jsem ji většinou nedonesla, snědla jsem ji cestou. Původně šlo o smetanovým krémem sovětskou sladkost prodávanou jako Советское мороженое. Ještě drobnost k názvu: výrobce ji přejmenoval na Ukrajinskou zmrzlinu, a to jako gesto solidarity. Název se posunul, ta chuťová stopa v paměti ale zůstala dost podobná.
Domácí varianta má proti kupované jednu velkou výhodu. Krém je hutnější, smetanovější a člověk přesně ví, co do něj nalil. Žádná velká cukrařina se tu nekoná, vystačíte si se třemi základními věcmi a mrazákem. U nás se po téhle zmrzlině zapráší tak rychle, že plán „necháme něco na zítra“ obvykle skončí už večer. Dvojitá dávka tedy není přehnaná opatrnost, spíš zkušenost.
Můj tip zní: nešlehejte do úplně pevného sněhu. Lepší je polotuhá konzistence, krém pak po zmrazení zůstane hladší a nebude působit zrnitě. Salko přilévejte pomalu, tenkým pramínkem, a směs přitom pořád míchejte. Když se to uspěchá, umí se krém zbytečně rozdělit. Šlehačku Recept na domácí ruskou zmrzlinu z kondenzovaného mléka a šlehačky
Celková délka přípravy: přibližně 8 hodin včetně mražení Porce: 4 kusy Ingredience k přípravě
Základ krému: 500 ml šlehačky, nejméně 33 % tuku, dobře vychlazené 1 plechovka kondenzovaného mléka Salko, tedy 397 g
Sestavení: dortové oplatky podle velikosti formy, přibližně 8 kusů potravinářská fólie na vyložení formy Postup přípravy smetanové ruské zmrzliny
1. Dobře vychlazenou
šlehačku nalijte do větší mísy a začněte ji šlehat elektrickým šlehačem na střední výkon. Zastavte se ve chvíli, kdy drží měkké špičky, ale ještě není úplně tuhá. Když ji přešleháte, může být hotová zmrzlina po zmrazení hrubší a zbytečně zrnitá.
2. Ke šlehačce pomalu přilévejte
kondenzované mléko Salko. Nejlépe tenkým pramínkem, zatímco šlehač běží na nízký výkon. Výsledkem má být hladký, lehce lesklý krém bez hrudek a bez oddělené tekutiny na dně mísy. Foto: Cooky.cz, Sametová ruská zmrzlina ze tří surovin: Domácí klasika, která chutná líp než z obchodu
3. Formu, menší plech nebo obdélníkovou nádobu vyložte
potravinářskou fólií. Nechte ji přesahovat přes okraje, později si tím ušetříte trochu zápasení při vyklápění. Na dno položte první vrstvu dortových oplatek.
4. Na oplatky rozetřete polovinu krému. Dostaňte ho i do rohů, ale není nutné uhlazovat každý milimetr. Přidejte další vrstvu oplatek, nalijte zbytek krému a nahoru dejte poslední oplatkovou vrstvu. Jemně přimáčkněte, opravdu jen lehce.
5. Formu zakryjte fólií a uložte do mrazáku alespoň na
6 až 8 hodin. Přes noc je to nejspolehlivější. Když nebude zmrzlina dost pevná, bude se při krájení mačkat a oplatky se mohou posouvat.
6. Před podáváním ji vyndejte z mrazáku a nechte 3 až 5 minut stát na kuchyňské lince. Pak ji chyťte za přesahující fólii, vyklopte, nakrájejte ostrým nožem na porce a rovnou podávejte.
Tipy redakce: Smetana a její benefity: Šlehačka tu není jen kvůli chuti a krémové konzistenci. Healthline uvádí, že obsahuje vitamíny A, D, E a K rozpustné v tucích, které tělo vstřebává právě za přítomnosti tuku. Takže jednou za čas se kvůli ní nemusíte tvářit provinile. Ochucení krému: Do krému můžete před mražením přidat lžičku vanilkového extraktu. Pokud máte chuť na čokoládovou verzi, vmíchejte lžíci kakaa. Postup zůstane stejný, jen chuť bude výraznější. Správné oplatky: Dortové oplatky se na tenhle recept hodí nejlépe, protože i po zmrazení drží tvar a trochu křupnou. Piškoty nebo obyčejné sušenky rychleji navlhnou a výsledek pak nepůsobí tak čistě. Velikost formy: V nízké širší formě budou vrstvy slabší a oplatky víc vystoupí. Pokud chcete vysokou smetanovou vrstvu, vezměte raději užší a hlubší nádobu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline