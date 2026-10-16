Sama tančila ve StarDance, teď tam má manžela s jinou. Tatiana Dyková přiznala žárlivost i obavy z blízkosti partnerů

Na slavnostní předpremiéře třetí řady seriálu Případy mimořádné Marty minulý týden herečka pro eXtra přiznala, že jí účast manžela ve StarDance dala zabrat víc, než čekala. „Bylo to trochu těžší to spolknout a nějak se s tím popasovat,“ řekla. Zajímavé je, odkud ta slova přicházejí. Dyková není žárlivá manželka, která StarDance zná jen z gauče. V roce 2007 sama došla ve druhé řadě soutěže až do finále, tančila v raném těhotenství a přesně ví, jak intenzivní párová blízkost na parketu i v trénincích bývá. Právě proto její výpověď stojí za pozornost.
Strach byl větší než realita
Klíčový detail v Tatianině vyprávění je časová osa jejích emocí. Nejtěžší chvíle nepřišly během soutěže, ale ještě před ní, v období, kdy si teprve představovala, jak bude spolupráce jejího muže s taneční partnerkou Catharinou Málek vypadat. Projekce a nejistota byly horší než skutečnost.
Jakmile tréninky odstartovaly, napětí opadlo. „Strach byl větší než realita,“ shrnula Dyková vlastními slovy. Zároveň přidala nadhled, který ukazuje, že situaci neprožívá dramaticky: na každé tancovačce si prý ten, kdo jde tančit s vaším partnerem, „trochu koleduje o rvačku“. Označila to za přirozené.
Co přesně myslí onou „určitou blízkostí“? Nevztahuje ji k žádné konkrétní taneční figuře ani situaci. Vysvětluje ji přes svůj vztah k tanci jako takovému, ráda tančí, „a hlavně se svým mužem, kterého má ráda“. Tanec pro ni není neutrální pohybová aktivita. Je to intimní prostor, který dosud patřil jim dvěma.
Finalistka, která ví, o čem mluví
Tatianina reakce dostává jinou váhu, když si člověk připomene její vlastní historii se StarDance. V roce 2007 nastoupila do druhé řady po boku tanečníka Petra Čadka. Došli až do finále a skončili na druhém místě. Celou soutěž přitom absolvovala v raném těhotenství, které tehdy tajila; zpětně popsala, že téměř každý týden zvažovala, jestli nebude muset skončit.
Rozdíl mezi tehdejší a dnešní pozicí je zásadní. Jako soutěžící v roce 2007 mluvila o zvědavosti a vzrušení z neznámého formátu. Jako manželka soutěžícího v roce 2026 naopak dopředu řešila právě to, co ze své zkušenosti důvěrně zná: dlouhé hodiny společných tréninků, fyzický kontakt, emoční napětí před kamerami. Nejde o bulvární žárlivost. Jde o informovaný diskomfort.
Vojtěch Dyk mezi favority
Sám Dyk v rozhovoru pro iDNES před startem soutěže mluvil hlavně o tanci a o své partnerce Catharině Málek, kterou označil za „fantastickou“. O partnerském napětí doma se příliš nerozpovídal, zmínil jen, že mu Tatiana radila, aby zůstal sám sebou.
Po prvním soutěžním večeru 10. října je Dyk stále ve hře. V úvodním dílu nikdo nevypadl, jeho samba získala od poroty 30 bodů, což ho řadí mezi silnější výkony večera. Média ho vedou v trojici největších favoritů letošního ročníku. Tatiana k tomu dodala vlastní prognózu s úsměvem: podle ní má Vojta „ze sedmdesáti pěti procent hotovo“ už jen tím, že stojí v obleku na parketu a ženy mu budou posílat hlasy.
Catharina Málek, pro kterou je letošní StarDance premiérou, se k Tatianiným pocitům veřejně nevyjádřila. V oficiálních materiálech České televize mluví o svém vztahu k tanci, o rodině a o tom, že její největší výzvou v soutěži je čeština. Ne reakce manželky svého tanečního partnera.
Žárlivost jako norma, ne skandál
Tatianin příběh není ojedinělý. Taneční profesionálové, kteří StarDance prošli opakovaně, potvrzují, že žárlivost partnerů mimo obor je běžná součást formátu. Redakci VIPŽivot neuniklo, že Lukáš Bartuněk v rozhovoru pro iDNES popsal, že pro netanečníky bývá párová blízkost těžko uchopitelná. Jan Tománek zase vysvětloval, že tanečníci vnímají intimní zónu úplně jinak než lidé, kteří profesionálně netančí, a že právě tento nesoulad ve StarDance opakovaně generuje napětí.
Na opačném pólu stojí třeba Miroslav Hanuš, kterého do desáté řady StarDance manželka s dcerami vyslaly se slovy „Běž!“, bez stopy žárlivosti, aspoň navenek. Každý pár to řeší jinak.
Co bude dál
Nejbližší možné vyřazení přijde v sobotu 17. října při druhém soutěžním večeru. Pokud Dyk projde až na konec, finále je naplánované na 12. prosince. StarDance XIV běží na ČT1 v sobotu od 20:10 a paralelně v iVysílání.
Tatiana Dyková zatím sedí v hledišti s vědomím, že strach z představy byl horší než pohled na skutečný parket. Jestli to tak zůstane i v prosinci, záleží na tom, jak daleko její muž dojde.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová