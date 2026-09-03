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Šalvěj zapálená v konzerve dokáže vyhnat komáry z celé zahrady. Stačí dva kousky na parapet a v bytě se už ani neukáží

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Dennívýzva
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Tato aromatická bylina vám pomůže zbavit se komárů a vychutnat si klidné a ničím nerušené chvíle venku. Vůně šalvěje se komáři raději rychle obloukem vyhnou.
jak na komáry

jak na komáry

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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