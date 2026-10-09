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Salmonelóza v pražském Újezdě nad Lesy má už 486 nemocných, odškodnění řeší pojišťovny

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Epidemie salmonelózy, která vypukla 22. září v Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy, si k pátku vyžádala 486 evidovaných nemocných. Laboratorně bylo onemocnění…
ZS-celek2-Ujezd

ZS-celek2-Ujezd

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 11:30

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