Salmonelóza v pražské škole zasáhla přes 250 lidí, nemocnice hlásí plné kapacity

Bakteriologické vyšetření stolice potvrdilo salmonelózu u třinácti dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde od začátku týdne onemocnělo nejméně 240 dětí a deset dospělých. Školu přitom navštěvuje přibližně 1100 žáků. Ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice Martina Marešová upřesnila, že salmonelóza byla potvrzena převážně u hospitalizovaných dětí s těžším průběhem nemoci, přičemž průběh onemocnění u ostatních nakažených je podle ní velmi podobný. „Já dělám epidemiologii poměrně dlouho a je pravda, že asi na 250 nemocných jsme se nedostali," popsala rozsah situace.
Druhý stupeň a montessori třídy dostaly ve středu ředitelské volno, od čtvrtka do pátku pak zůstane zavřená celá škola. Budova včetně kuchyně a jídelny prochází kompletní dezinfekcí, kterou zajistila odborná firma. Ředitel hygienické stanice Vladimír Možíšek krok ředitele školy označil za zodpovědný.
Na přetížení nemocničních kapacit upozornila městská část Praha 21. Nemocnice Na Bulovce kvůli náporu pacientů přestala přijímat nové případy, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má kapacitu téměř naplněnou. Motol a Thomayerova nemocnice pacienty přijímají nadále, situace se ale podle radnice průběžně mění. Záchranná služba eviduje od vypuknutí nákazy 55 hovorů z této lokality, 20 lidí převezla do nemocnice, dalších 24 ošetřila na místě.
Hygienici zatím konkrétní zdroj nákazy neprokázali. Vzorky vajec použitých při přípravě oběda odebrat nestihli, protože je kuchaři spotřebovali. Ve spolupráci s dalšími kontrolními institucemi proto dohledávají konkrétní šarži přímo u dodavatele. Výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin ze školní jídelny by měly být k dispozici v pátek.
Salmonelóza se nejčastěji přenáší kontaminovanými potravinami, zejména vejci, nedostatečně tepelně upraveným masem nebo výrobky z nepasterizovaných vajec. Inkubační doba činí 13 až 36 hodin, nemoc se projevuje průjmem, horečkou až 39 stupňů Celsia, křečovitými bolestmi břicha a zvracením trvajícím zpravidla do sedmi dní.
Hygienická stanice připravuje doporučení pro školu i rodiny a apeluje na důsledné mytí rukou teplou vodou s mýdlem a používání dezinfekce, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy v domácnostech. Podle statistik Státního zdravotního ústavu bylo letos do konce srpna v celé České republice hlášeno přes 4000 případů salmonelózy, o několik stovek více než ve stejném období loňského roku.
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