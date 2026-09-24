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Salmonelóza v pražské škole zasáhla přes 250 lidí, nemocnice hlásí plné kapacity

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Bakteriologické vyšetření stolice potvrdilo salmonelózu u třinácti dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde od začátku týdne onemocnělo nejméně 240 dětí…
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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