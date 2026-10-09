Šálek Thun za 5 800 Kč a šest párů ze stejné porcelánky za zlomek. Rozdíl poznáte podle dna, zlata a otluků

Šálek je vysoký necelých pět centimetrů, je to tedy formát moka určený na silnou kávu po obědě. Pochází z porcelánky Thun v Klášterci nad Ohří a prodávající ho datuje zhruba k roku 1945. Na bílém podkladu jsou namalované podzimní květy a okraje lemuje zlatá linka, podle popisu nanesená ručně. Šálek i podšálek jsou údajně bez otluků a tvoří úplný pár. Za tuto kombinaci si prodejce na Aukru řekl 5 800 Kč.
Kdy na dně přibyla korunka a kdy slovo Czechoslovakia
Výrobce i přibližné stáří prozradí spodní strana. Aukro ve svém průvodci starožitným porcelánem uvádí, že značka porcelánky bývá umístěná vespod a často pod glazurou. Setřít ji tedy nejde a nahradit dodatečnou nálepkou také ne. Na podšálku z drahé nabídky stojí signace „TK Thuny Czechoslovakia“.
Podle odpovědi služby Ptejte se knihovny začala porcelánka v Klášterci vyrábět na počátku 90. let 18. století. Původně značila výrobky písmenem K s parohy, které později nahradila písmena TK. Korunka k nim přibyla v roce 1895. Slova „Thun“ a „Czechoslovakia“ se objevila až po vzniku republiky v roce 1918, takže s nimi nemůže být nic staršího.
Slovo Czechoslovakia kus zařadí do období po roce 1918, a tím jeho výpověď končí. Nese ho obrovské množství běžně vyráběného nádobí, které se prodává za drobné. Kdo podle něj odhaduje cenu celého servisu, odhaduje špatně. Rejstřík značek Antik Praha eviduje u Thunu několik variant, mimo jiné korunu s nápisem TK Thuny, TK Czechoslovakia s korunou a TK Thun Czechoslovakia s korunou. Všechny vedou do Klášterce a každá zhruba napovídá, do jaké doby kus patří.
Devětadvacetkrát dráž než jeden pár ze šestice od téže porcelánky
Nejpoučnější srovnání nabízí sám Thun. Šest šálků se šesti podšálky se značkou Thun Czechoslovakia je na Aukru k mání za 1 190 Kč, na jeden pár tedy připadá přibližně 198 Kč. Prodávající u nich přiznává opotřebené zlacení. Osamělý moka pár z drahé nabídky tak podle cenovky vychází zhruba na devětadvacetinásobek. Obě nabídky mají stejnou porcelánku i stejné slovo na dně. Liší se tím, co se ze značky vyčíst nedá: ručním dekorem a zlatem bez oděrek.
U chodovské porcelánky Haas & Czjzek, která se hlásí k roku 1792 a výrobu ukončila v roce 2011, jsou ceny také daleko od tisíců. Růžový secesní šálek s podšálkem se nabízí za 700 Kč, zlacený pár za 490 Kč.
Ještě níž skončil Pirkenhammer. Porcelánka založená roku 1803 v Březové patří k nejstarším v Česku a ve značce nosí charakteristická kladívka. Její šálek s podšálkem s dekorem Louise pochází z let 1930 až 1950 a podle popisu je bez vad. Při vyvolávací ceně 50 Kč aukce skončila bez jediného příhozu.
Jediné číslo z Aukra, které ukazuje skutečnou ochotu platit
Částka 5 800 Kč patří k režimu Kup teď. Šálek může koupit kdokoli jedním kliknutím, z otevřené stránky však zatím nevyplývá, že by to někdo udělal. Cenu si stanovil prodávající a dokládá jen to, kolik by za šálek chtěl dostat. O hodnotě šálku sama nic nedokazuje.
Aukro ve své nápovědě rozlišuje klasickou aukci, pevnou cenu Kup teď, aukci kombinovanou s možností okamžitého nákupu a ukončenou nabídku, u které lze navrhnout vlastní částku. Kdo doma odhaduje hodnotu svého nádobí, musí tyto ceny od sebe oddělit, protože každá vypovídá o něčem jiném.
Nejspolehlivější vodítko dávají ukončené aukce s vítězem. Retro moka servis Pirkenhammer od designéra Jaroslava Ježka obsahoval konvici, cukřenku, mléčenku a šest párů šálků. Dražba začala na jediné koruně a přilákala sedm přihazujících. Skončila 21. května 2026 na částce 1 520 Kč.
Celý servis i s konvicí tedy vyšel zhruba na čtvrtinu z 5 800 Kč, které prodejce chce za jediný moka pár Thun. Opačný konec stupnice ukazují neprodané kusy s nulovým příhozem, jako byl šálek s dekorem Louise. Poptávka pod touto hranicí chybí.
Odborný odhad zdarma nabízí pražská poradna jednou měsíčně
Prověrka rodinného servisu začíná fotoaparátem. Nejdřív vyfoťte celek i jednotlivé díly, zvlášť značky na dně, zlacení a každou vadu. Potom sečtěte šálky, podšálky, konvici, cukřenku, mléčenku a víčka, protože chybějící víčko nebo šálek bez podšálku snižují prodejnost. Následně opište značku do posledního písmene včetně čísel dekoru, vtlačených symbolů a starých nálepek. Nakonec ji porovnejte s rejstříkem a dohledejte ukončené nabídky. Vyhledávání na Aukru prochází název i popis inzerátu, takže přesný nápis ze dna, třeba „TK Thuny Czechoslovakia“, vrátí přesnější výsledky než samotné jméno porcelánky.
Antik Praha upozorňuje, že základ sbírky porcelánu se dá pořídit za stovky korun za kus a že poškozený porcelán ztrácí na hodnotě. Cenu nejvíc srážejí praskliny přes tělo šálku, jemné vlasové trhliny, otluky na okraji, slepované opravy a výrazně sedřené zlato. Při prodeji je proto rozumné přiznat každou vadu, protože zamlčená prasklina se prodávajícímu vrátí jako reklamace. Starší aukce se dohledávají hůř. Aukro v roce 2018 zrušilo službu archiv.aukro.cz a historii nabídek v účtu Moje Aukro uchovává jen omezenou dobu, takže starší výsledky je potřeba hledat přes internetový vyhledávač.
U slibnějšího kusu se vyplatí názor odborníka. Poradna Asociace starožitníků radí zdarma každou druhou středu v měsíci od 15 do 17 hodin v Klubu starožitníků ve Valentinské 7 v Praze 1 a také během veletrhů Antique. Asociace sama připomíná, že z fotografie ani zkušený odborník vždy spolehlivě neurčí pravost a hodnotu. Přesto lze využít i online odhad podle zaslaných snímků, který nabízí aukční dům Dorotheum. Jeho pražská pobočka sídlí na Václavském náměstí 19.