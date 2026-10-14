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Salát umí vyrábět protein, který dává masu červenou barvu i umami chuť. Myoglobin v chloroplastech roste díky jejich bakteriálním genům

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6. srpna 2026 vyšla ve Frontiers in Plant Science studie, která poprvé prokázala stabilní tvorbu živočišného myoglobinu ve vyšších rostlinách.
Salát umí vyrábět protein, který dává masu červenou barvu i umami chuť. Myoglobin v chloroplastech roste díky jejich bakteriálním genům

Salát umí vyrábět protein, který dává masu červenou barvu i umami chuť. Myoglobin v chloroplastech roste díky jejich bakteriálním genům

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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