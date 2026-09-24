Salákovi po šesti dětech pořídili nového člena rodiny. Saláková přiznala, za jakých podmínek ho přijme

Na instagramovém profilu Michaely Salákové se v září objevila fotka, která její sledující nepřekvapila počtem dětí v záběru, ale novým párem očí. K šesti dětem a psovi Elvisovi přibyla do domácnosti v pražském Šáreckém údolí kočička Růženka. Narozeninový dárek od Alexandra Saláka, který jeho žena sama označila za vůbec první, co k narozeninám dostala. A hned při představení nové členky rodiny přidala Michaela vzkaz, který pochopí každý, kdo sledoval Elvisovy začátky: „Jediná podmínka, sedačka je jen na válení.”
Proč zrovna sedačka
Ta věta zní jako vtip. A je to vtip, ale s konkrétním příběhem na pozadí. Když Salákovi v roce 2023 přišli o fenku Julinku, biewer teriéra, kterého celá rodina včetně dětí oplakala v pražském zvířecím krematoriu, pořídili si po čase štěně Elvise. A Elvis nebyl Julinka. Michaela v rozhovoru pro Blesk přiznala, že ho zpočátku chtěla vrátit. Kousal věci, ničil domácnost a hlavně, opakovaně čůral na sedačku.
Hláška o Růžence a gauči tedy není náhodná. Je to rodinný insider, který říká: tohle už jsme jednou zažili a podruhé to nechceme.
Dům, kde se vejde všechno
Salákovi žijí v prostorném domě v Šáreckém údolí, který si pořídili jako základnu po letech stěhování za Alexandrovou hokejovou kariérou. Po covidu tam zakotvili natrvalo. Děti mají vlastní patro, dole jsou velká okna, zahrada a prostor, který při návštěvě popsaly Proženy.cz jako vzdušný a funkční. Pro rodinu s šesti dětmi, psem a teď i kočkou to není luxus, je to nutnost.
Provoz téhle domácnosti ale nestojí jen na metrech čtverečních. Starší děti mají jasně rozdělené povinnosti. U Elvise funguje rozpis večerního venčení, ve volnějších dnech se zapojují i do běžného chodu domu. Prarodiče a chůva pomáhají, když Michaela s Alexandrem potřebují čas pro sebe, třeba na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde letos v létě Saláková otevřeně říkala, že odpočinek z nich dělá lepší rodiče.
Růženka jako systémový krok
Živý dárek k narozeninám může znít jako impulzivní nápad. U Salákových ale kontext napovídá něco jiného. Nejstarší děti odrůstají, domácnost běží v zavedeném režimu a zkušenost s Elvisem, od počátečního chaosu po fungující soužití, ukázala, že rodina zvládne i náročnější fázi adaptace nového mazlíčka.
Michaela na svém Instagramu, který sleduje zhruba sto tisíc lidí, dlouhodobě sdílí mix rodinného života, výchovy a osobních postřehů. Se staršími dětmi už probírala, co se o nich smí zveřejňovat, u mladších je opatrnější. Růženčin příchod do tohoto veřejného prostoru zapadá přirozeně, není to senzace, je to další kapitola příběhu, který její publikum zná.
Co zatím nevíme
Jak se Růženka snesla s Elvisem v prvních dnech, Saláková veřejně nepopsala. Stejně tak chybí přímá reakce dětí na novou členku domácnosti. Oslavu čtyřicátin označila jako velkou party pro „rodinu a skoro rodinu“, zářijové narozeniny navíc sdílí hned se třemi svými dětmi, takže dort rozhodně nebyl jen jeden.
Gaučová podmínka pro Růženku je samozřejmě nevymahatelná. Ale v domácnosti, kde i pes má rozpis venčení a děti vědí, kdo má který den na starosti co, by se kočka s vlastními pravidly neměla divit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta