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Salákovi po šesti dětech pořídili nového člena rodiny. Saláková přiznala, za jakých podmínek ho přijme

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Michaela Saláková oslavila čtyřicátiny a od manžela Alexandra dostala živý dárek, koťátko jménem Růženka. S jedinou podmínkou.
Salákovi po šesti dětech pořídili nového člena rodiny. Saláková přiznala, za jakých podmínek ho přijme

Salákovi po šesti dětech pořídili nového člena rodiny. Saláková přiznala, za jakých podmínek ho přijme

Zdroj: Český olympijský tým
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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