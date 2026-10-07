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Sahara: Obsazení Salmy Hayek bylo kvůli daňové úlevě. Řešily se problémy s kozím vyměšováním i úplatky marockým úřadům

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V dobrodružném filmu Sahara ztěžovala hercům práci kozí moč i extrémní africké horko. Uniklý rozpočet navíc odhalil statisícové úplatky a soudní pře.
Sahara

Sahara

Zdroj: FOTO:© 2005 Paramount Pictures, distr. FILM+
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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