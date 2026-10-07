Sahara: Obsazení Salmy Hayek bylo kvůli daňové úlevě. Řešily se problémy s kozím vyměšováním i úplatky marockým úřadům

Sahara, FOTO: © 2005 Paramount Pictures, distr. FILM+ Sahara, FOTO: © 2005 Paramount Pictures, distr. FILM+ Sahara, FOTO: © 2005 Paramount Pictures, distr. FILM+ Sahara, FOTO: © 2005 Paramount Pictures, distr. FILM+ Sahara, FOTO: © 2005 Paramount Pictures, distr. FILM+ Sahara, FOTO: © 2005 Paramount Pictures, distr. FILM+ Sahara, FOTO: © 2005 Paramount Pictures, distr. FILM+
V dobrodružném filmu Sahara chtěl autor předlohy do hlavní ženské role Salmu Hayek. Producenti ale vybrali Penélope Cruz, protože její španělské občanství jim zajistilo více než dvacetimilionovou daňovou úlevu. Během natáčení v Maroku pak hlavní hvězdy potrápil nejen náročný velbloudí trénink, ale i nečekaná sprcha z kozí moči. Ztracená válečná loď v africké poušti
Zkušený badatel Dirk Pitt v podání Matthewa McConaugheyho najde starou minci, která ho přivede na stopu legendární lodi z americké občanské války. Společně se svým parťákem Alem Giordinem se vydává do západní Afriky hledat plavidlo přezdívané loď smrti, jež má ukrývat tajný náklad. Během cesty potkávají lékařku Evu Rojas, kterou ztvárnila Penélope Cruz. Ta se domnívá, že historický vrak přímo souvisí s hrozící ekologickou katastrofou. Trojice hrdinů se musí v drsných podmínkách spolehnout na svůj důvtip a zvítězit nad nebezpečnými protivníky.
Představitelka Evy si zpočátku myslela, že je na roli doktorky ze Světové zdravotnické organizace příliš mladá. Skutečný lékař z této instituce ji ale ujistil, že do nebezpečných oblastí jezdí pracovat právě mladší doktoři. O obsazení role se svedl boj, protože autor knižní předlohy Clive Cussler léta prosazoval Salmu Hayek, produkce ale zvolila španělskou herečku kvůli evropským dotacím. Na place se pak Cruz sblížila s představitelem Dirka a jejich vztah vydržel něco přes rok.
Únik před strážemi zkomplikovaly vyděšené kozy
Natáčení v Maroku přineslo štábu nejednu těžkost. Herci museli absolvovat náročné lekce, během kterých devadesát minut jezdili na velbloudech v plném trysku podél jedoucího vlaku. Samotný seskok z velblouda na vlak ale zvládl pouze jediný člověk, profesionální krotitel, který v této scéně všechny herce nakonec zastoupil.
Nepříjemný zážitek si odnesl herec Rainn Wilson. Během scény, kdy jeho postava prchá před pohraniční stráží, se kozy na korbě vozu při každé klapce vyděsily, začaly naříkat a močit. Záběr se musel opakovat osmkrát, moč se na korbě přelévala ze strany na stranu a Wilsona doslova osprchovala. Později k tomu dodal, že netušil, kolik toho dokáže koza vymočit.
Oblečení herce začalo doutnat z extrémního horka
Matthew McConaughey se na roli připravoval roky a dokonce sám procestoval africké Mali jako turista. Během natáčení chtěl provádět všechny kaskadérské kousky osobně a režisér Breck Eisner poznamenal, že by to udělal, kdyby mu to pojišťovna nezakázala. Při automobilové honičce se do akce skutečně zapojil a do jedné ze scén propašoval pravou tequilu místo připraveného jablečného džusu. Po kaskadérském kopu z věže navíc musel nosit ortézu na zádech.
Extrémní africké teplo štáb umocňoval zrcadly, od nichž se McConaugheymu začalo kouřit z košile. Záběry v dunách se často musely podařit napoprvé, aby v písku nezůstaly stopy štábu. Vrak historické lodi zase neustále odkrývaly nečekané písečné bouře. Během natáčení navíc produkce přišla o kameru v hodnotě 250 tisíc dolarů, kterou přejel člun zabořující se do duny.
Dvoumilionová scéna havárie skončila ve střižně
Snímek provázely finanční potíže. Rozpočet se vyšplhal na více než sto milionů dolarů a film i přes silný start v kinech prodělal. Detailní rozpočet zanesený jako důkaz v soudním sporu odhalil platby přes 250 tisíc dolarů za kadeřníka a hlasového kouče pro Penélope Cruz i částky označené jako úplatky marockým úředníkům. Dva miliony dolarů spolykala scéna havárie letadla, kterou tvůrci kvůli smlouvám se sponzory z hotového filmu úplně vystřihli.
Produkce čelila také hněvu spisovatele Cusslera, který odmítal najaté scenáristy a ještě před premiérou producenty zažaloval pro porušení slibu o tvůrčí kontrole. Producenti reagovali protižalobou s tím, že spisovatel natáčení záměrně sabotoval. Cussler soud prohrál, ale napjaté vztahy i finanční ztráta vedly ke zrušení plánovaného pokračování.
Dobrodružný film Sahara vysílá stanice FILM+ ve středu 7. října od 15:40.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).