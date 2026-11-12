Sagvan Tofi žije s Alenou přes dvacet let, ale vzít si ji nechce. Dcera Satine roste do krásy a táta v ní vidí sám sebe

Na přelomu tisíciletí se někdejší dívčí idol z Kamaráda do deště Sagvan Tofi usadil po boku ženy, o které veřejnost dodnes ví překvapivě málo. VIPŽivot zaznamenal, že Alena Zdárská nepozuje na červených kobercích, nedává rozhovory a prostě se drží v ústranní.
Tofi s ní sdílí domácnost, výchovu šestnáctileté dcery Satine a v neposlední řadě i zákulisí jeho největšího profesního projektu, muzikálu Děti ráje. A právě v tom tkví paradox, který dělá jejich příběh zajímavějším než běžný bulvární titulek o nesezdaném páru. Čtvrt století bez prstýnku
Časová osa jejich vztahu se dá rekonstruovat poměrně přesně. V lednu 2010, kdy se narodila dcera Satine,
Blesk uváděl, že pár spolu žije deset let. Takže teď tvoří pár už přes čtvrtstoletí. Otázka kdy bude svatba, je tedy na místě. Tofi už dvě dekády v podstatě odpovídá to samé: spokojené soužití nepotřebuje úřední papír. Po svých šedesátinách řekl Super, že manželství nepovažuje za podmínku fungujícího vztahu a nechce být středem pozornosti. Alena je vedená v obchodním oddělení Carousel Production na oficiálním webu Dětí ráje. Není to žena mimo Tofiho svět. Je to žena, která v něm funguje, jen bez reflektorů.
Když se Satine v lednu 2010 narodila, Tofi u porodu chyběl, byl na představení.Teď je z ní tmavovlasá teenagerka s výraznými rysy po otci jinak žije mimo dosah kamer. Co ale Tofi o dceři říká, je výmluvnější než jakákoli fotogalerie.
„Je celá po mně,“ opakuje v rozhovorech, a nemyslí tím vzhled. Myslí temperament, tvrdohlavost, pubertální energii. Pro eXtra popsal situaci, kdy jí chtěl vynadat, a pak si uvědomil, že se dívá na vlastní odraz. „To jsem vlastně já,“ přiznal s pobavenou rezignací člověka, který ví, že proti vlastním genům se bojuje těžko. Showbyznys Satine zatím neláká. Jako malá si zahrála myšičku v Kocourovi v botách a objevila se v Mýdlovém princi. Pak dala přednost tenisu. Zdroj fotografie: Nextfoto Od dívčího idolu k producentovi s bolavou páteří
Kdo si Tofiho pamatuje z osmdesátek, vidí sedmnáctiletého kluka, kterého přes noc proslavil Kamarád do deště. Následovaly vztahy se Simonou Krainovou a Darou Rolins,
pověst krále večírků a image průšviháře, která mu v devadesátkách přirostla k jménu stejně pevně jako tmavé kudrny. Dnešní Tofi je jiný člověk. Sám říká, že partnerka a dcera ho zklidnily a ubraly „kalbiček“. Profesně se přerodil z herce v producenta a autora, a vysvětluje to s typickou přímostí: „Producentem jsem se stal, aby mi dílo nikdo nezkazil.“
Děti ráje, původně muzikál z roku 2009, se staly jeho životním projektem. Loni uvedl pokračování Děti ráje 2 v pražském Kongresovém centru. Premiéru ale odehrál se zaťatými zuby. Doslova. Lékaři mu totiž odstraňovali tukové buňky po těle,
krční páteř měl podle vlastních slov „v pytli“ po nárazu na hokejový mantinel a rameno ho bolelo natolik, že bral silné léky proti bolesti. Doporučenou operaci krční páteře odložil. Důvod? Bál se, že by mohl přijít o hlas. Pro muže, jehož kariéra stojí na zpěvu a jevištní energii, je to sázka, která dává smysl, i když je riskantní.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová