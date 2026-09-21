Sagan v 36 letech předvedl tělo, které zahanbí i aktivní profíky. Trénuje s lahvemi vody mezi palmami v Kostarice

Mezi palmami místo posilovny
Začátek září 2026, Liberia v kostarické provincii Guanacaste. Peter Sagan sedí na barové stoličce, v každé ruce drží naplněnou lahev vody a cvičí bicepsové zdvihy, jako by to byla ta nejpřirozenější věc na světě. Kolem palmy, tropické vedro, žádné činky, žádný trenér s iPadem. Jen improvizace člověka, který očividně ví, co jeho tělo potřebuje.
Do Kostariky nepřiletěl na dovolenou. Přijel jako hlavní hvězda 11. ročníku závodu Volcano 100, MTB a gravelového eventu, který se 5. září rozjel od budovy Cámara de Ganaderos v Liberii. Tři tratě: 120 km MTB se startem v půl šesté ráno, 112 km gravel o čtvrt hodiny později a 65 km MTB v sedm. Na startu stálo podle organizátorů kolem 1 500 až 2 000 jezdců. A nad tím vším se vznášelo jedno jméno: Sagan.
Forma, kterou nelze změřit, ale jde vidět
Buďme féroví k faktům: aktuální watty, VO2max ani tělesnou kompozici Petera Sagana v roce 2026 nikdo veřejně nezná. Žádný laboratorní test, žádná výsledková listina, která by jeho výkon přímo porovnala s aktivními jezdci WorldTour. Tvrzení, že „zahanbí profíky“ , stojí na vizuálním dojmu a na tom, co o sobě sám říká.
A říká dost. V květnovém rozhovoru pro iDNES přiznal, že už dávno netráví šest hodin denně na kole. Ale zároveň nepřestal sportovat. MTB, hory, posilovna, jen bez tlaku profesionálního kalendáře. Silniční kariéru oficiálně uzavřel na Okolo Slovenska, v roce 2024 přestoupil do Specialized Factory Racing a přesunul se k trailu a gravelu. Režim se změnil. Disciplína ne.
Lahve místo činek: dává to smysl?
Improvizovaný trénink s lahvemi vody a židlí není žádná novinka ani Saganův vynález. Britská NHS přímo doporučuje naplněné lahve jako jednoduché závaží pro domácí cvičení a stabilní židli jako oporu pro dřepy a výpady. TrainingPeaks zase uvádí, že domácí silový trénink s vlastní vahou nebo lehkým vybavením má smysl hlavně ve třech situacích:
- Cestování, když není přístup k posilovně
- Udržovací fáze, mezi bloky těžkého tréninku
- Začátečníci, pro vybudování základních pohybových vzorců
Pro progresivní přetížení a maximální sílu to plná náhrada činek není. Ale Sagan v Kostarice zjevně nedělal silový blok jezdce WorldTour. Dělal přesně to, co dává smysl na cestách: udržovací jednotku, která drží svaly v provozu, zatímco hlavní zátěž obstarává kolo.
Showman, který pořád táhne
Saganův magnetismus funguje i dva roky po konci profesionální kariéry. V červnu 2026 přijel jako ambasador na L’Etape Czech Republic, největší amatérský závod v Česku s 3 500 účastníky. Organizátoři po oznámení jeho jména mluvili o tom, že jim „zboural sociální sítě“. Český rozhlas popisoval diváky, kteří přišli k trati hlavně kvůli němu. Na Instagramu ho sleduje 1,9 milionu lidí a jeho kostarické příspěvky nasbíraly tisíce reakcí.
V rozhovoru pro RoadCycling.cz to sám shrnul jednoduše: závodění mu nechybí, předchozí život mu nechybí, věnuje se synovi a cestuje. Ale cyklistiku neopustil. Jen ji přeformátoval.
Profík v důchodu, který nic z toho nevypadá
Kontrast je jasný. Aktivní jezdci WorldTour mají periodizované plány, nutriční týmy, výškové kempy a měřené watty na každém pedálu. Sagan má barovou stoličku a dvě lahve Evian. Jenže právě v tom je pointa: člověk, který sedmkrát oblékl zelený dres na Tour de France, nepotřebuje nikomu dokazovat, že umí trénovat. Potřebuje jen důvod, proč to dál dělat.
Kostarické video ukazuje, že ten důvod pořád má. Ne medaile, ne smlouva, ne body do žebříčku. Jen tělo, které odmítá přestat fungovat jako stroj, i když stroj už oficiálně vypnul motor.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta