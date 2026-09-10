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Sagan má v rodném městě 700kilovou sochu. Sedm let čekala na místo, teď ji postaví u školy, kde se učil

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Kovová socha cyklisty čekala roky na definitivní adresu. Teď ji dostala, přímo u školy, kde Sagan studoval.
Sagan má v rodném městě 700kilovou sochu. Sedm let čekala na místo, teď ji postaví u školy, kde se učil

Sagan má v rodném městě 700kilovou sochu. Sedm let čekala na místo, teď ji postaví u školy, kde se učil

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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