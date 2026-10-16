Sagan má šest sponzorů i po konci kariéry a vydělává víc než většina aktivních cyklistů. Prozradil, jak to funguje

V únoru 2026 seděl Peter Sagan před kamerami slovenské veřejnoprávní STVR a mluvil o práci, ne o odpočinku. Vyjmenoval sponzory, se kterými dál spolupracuje, a mimochodem zmínil, že se vrátil z natáčení reklamy v Dubaji. O penězích nemluvil. Stopy jeho byznysu se ale dají poskládat z rozhovorů, tiskových zpráv a firemních oznámení. Výsledkem je šest veřejně doložitelných partnerství. Když k nim přiložíme opatrný odhad hodnoty, vyjde nám částka, o které se většině jezdců dnešního pelotonu může jen zdát.
Šest jmen, dva typy spolupráce
Sagan uzavřel silniční kariéru ve světové špičce po sezoně 2023. V roce 2024 ještě jezdil za slovenský tým Pierre Baguette Cycling a věnoval se horským kolům. ProCyclingStats ho od 30. června 2024 vede jako jezdce, který ukončil kariéru. Poslední závod pod hlavičkou Mezinárodní cyklistické unie absolvoval 21. července 2024 na slovenském mistrovství v cross country. Kariéru ukončil i kvůli srdečním potížím.
Konec byl podle jeho slov plánovaný. V lednovém rozhovoru pro Giro d’Italia popsal přechod do role bývalého závodníka jako připravený krok a jmenoval čtyři osobní sponzory. Další dvě spolupráce doložily samy firmy.
|Partner
|Typ spolupráce
|Čím je doložená
|Specialized
|osobní sponzor, kola
|rozhovor pro Giro d’Italia, STVR
|100%
|osobní sponzor, brýle a doplňky
|rozhovor pro Giro d’Italia, STVR
|Sportful
|osobní sponzor, vlastní kolekce Peter Sagan Line
|rozhovor pro Giro d’Italia, web značky
|MyWhoosh
|partner platformy pro trénink doma
|rozhovor pro Giro d’Italia, mediální stránka firmy
|Pierre Baguette
|ambasador potravinářské značky
|oznámení firmy, slovenská média
|Zlatý Bažant Radler 0,0 % ŠPORT
|produktová spolupráce, podíl na vývoji
|tisková zpráva Heineken Slovensko
Rozdíl mezi oběma typy není kosmetický. Výrobci vybavení s ním spolupracují dlouhodobě a některé značky s ním přecházely z týmu do týmu, což v cyklistice běžné není. Pierre Baguette a radler naopak ukazují, že Sagan dnes prodává i mimo cyklistické vybavení.
Kolik to může vynést
Žádný otevřený zdroj nepotvrzuje, kolik Saganovi jednotliví partneři platí. Smlouvy jsou soukromé a on sám čísla neřekl. Následující výpočet je proto náš modelový odhad, ne potvrzený příjem.
Pokud by každé ze šesti partnerství mělo hodnotu zhruba 2,5 až 5 milionů korun ročně, dohromady by šlo o 15 až 30 milionů korun hrubého. Spodní hranice odpovídá skromnější ambasadorské roli, horní hranice partnerství s vlastní produktovou řadou a pravidelnými natáčeními.
Hrubé číslo ovšem není to, co skončí na účtu. U reklamních smluv si agentury běžně berou 10 až 20 %. Z 25 milionů korun by tak zbylo 20 až 22,5 milionu ještě před cestovními, produkčními, právními a účetními náklady. Sagan žije v Monaku, které od svých rezidentů, s výjimkou francouzských občanů, obecně nevybírá daň z příjmů fyzických osob. To ale neřeší možné daně v zemích, kde peníze vznikají, ani firemní strukturu, přes kterou mohou smlouvy procházet. Čistý zůstatek tak může být výrazně nižší než hrubý odhad a veřejně ho spočítat nelze.
Srovnání s pelotonem, který dál jezdí
Proč by i střední varianta modelu znamenala nadprůměr? Cyklistika platí hůř, než si lidé zvyklí na fotbal nebo tenis představují. Podle přehledu Cyclingnews se medián platu v elitní kategorii WorldTour v roce 2026 pohybuje kolem 5,4 milionu korun u zaměstnaných jezdců a zhruba 8,75 milionu u těch, kteří fungují jako osoby samostatně výdělečně činné. Minimální mzda zaměstnaného jezdce WorldTour byla v roce 2025 přibližně 1,1 milionu korun.
Cycling Weekly k tomu přidává ostřejší číslo. Z 1 182 profesionálních jezdců bere přes 25 milionů korun ročně jen 60 až 70 lidí. Přes 50 milionů jich je méně než dvacet.
|Kdo
|Odhad ročního příjmu
|Tadej Pogačar
|základ kolem 200 mil. Kč, s bonusy přes 250 mil. Kč
|Remco Evenepoel
|kolem 165 mil. Kč
|Jonas Vingegaard
|kolem 125 mil. Kč
|Sagan v roce 2020 (aktivní)
|125 až 137 mil. Kč
|Sagan dnes (náš model)
|15 až 30 mil. Kč hrubého
|medián WorldTour 2026
|5,4 až 8,75 mil. Kč
Podle nás je závěr jasný, pokud model sedí: Sagan by vydělával víc než naprostá většina lidí, kteří dnes jezdí Tour de France. S absolutní špičkou se ale měřit nemůže. A s vlastní minulostí také ne. V roce 2020 ho deník L’Équipe vedl jako nejlépe placeného cyklistu světa, před Chrisem Froomem se 112 miliony korun a Geraintem Thomasem s 87 miliony. I tato čísla jsou ovšem mediální odhady, ne auditované smlouvy.
Co dnes Sagan vlastně prodává
Výsledky v cíli už značkám nabídnout nemůže. Nabízí něco jiného: vzpomínky fanoušků na sedm zelených trikotů z Tour a tři tituly mistra světa v řadě, pověst showmana, který jezdil po zadním kole a dělal ze závodů podívanou, a hlavně použitelnost. Firmy, které chtějí mluvit o cyklistice i mimo závodní kalendář, potřebují tvář, která funguje na tiskové konferenci, na vyjížďce s amatéry i na obalu nápoje.
Nejlíp to ukazuje radler. Podle tiskové zprávy Heineken Slovensko z června 2026 nebyl Sagan jen tváří kampaně, ale osobně se podílel na vývoji příchutí citron a pomeranč. Nápoj se prodává jako produkt „s podpisem Petra Sagana“. Spoluautorství má pro značku, a pravděpodobně i pro něj, vyšší hodnotu než fotka s logem.
Podobně funguje Sportful, který prodává samostatnou kolekci oblečení pod jeho jménem. MyWhoosh ho zase posouvá do světa domácího tréninku, kde se o pozornost nemusí dělit s nikým z aktivního pelotonu.
Drobný detail z jedné akce prozrazuje, jak pečlivě je celé portfolio hlídané. Pořadatelé pro něj připravili speciální dres, aby na něm zbylo místo pro jeho osobní partnery. Sponzoři tak s ním cestují i na cizí akce.
Kde ho mohl potkat český fanoušek
V roce 2026 byl Sagan ambasadorem projektu Škoda We Love Cycling a kopcovitého závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France. Akce se jela 20. června v Praze a ve Středočeském kraji se zázemím na Pankráci. Den předem v 18:00 měl besedu s publikem a pořadatelé avizovali, že na trati zastaví u některých diváckých míst. Podle pořadatelů jeho účast „boří sítě“, což je přesně ten typ dosahu, za který značky platí.
S radlerem je to složitější. Heineken uvedl variantu ŠPORT jako novinku pro slovenský trh. Zlatý Bažant Radler 0,0 % v Česku koupit lze, například v Tescu je k dostání verze bez přidaného cukru. Dostupnost konkrétní Saganovy varianty v Česku se nám ale zatím nepodařilo potvrdit.
Sagan se tak z jezdce, kterého platil tým za vítězství, stal malou firmou, které platí značky za pozornost. Kola, brýle, dresy, aplikace, bagety a nealkoholický radler. Takhle pestrou sbírku partnerů dnes nemá ani řada jezdců, kteří ještě stojí na startu Tour.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta