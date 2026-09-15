Sabalenková potkala olympijskou vítězku a proměnila se v nadšenou fanynku. Leerdam předtím rozpálila Capri v bikinách

Jutta Leerdam patří k typu sportovkyň, které se rodí jednou za generaci. Šestinásobná mistryně světa v rychlobruslení, olympijská šampionka na 1 000 metrů z her Milano Cortina 2026 a zároveň žena s přibližně pěti miliony sledujících na Instagramu, kde její dovolenkové záběry z Capri v září 2026 vyvolaly vlnu reakcí daleko za hranicemi rychlobruslařské komunity. Jednou z těch, kdo si všimly, byla Aryna Sabalenková, v tu chvíli uprostřed boje o finále US Open.
Zlato, které změnilo všechno
Cesta Leerdam k olympijskému triumfu nebyla přímočará. V Pekingu 2022 brala stříbro na tisícovce a páté místo na 500 metrů. Výsledky, které by většinu rychlobruslařek definovaly na celou kariéru, pro ni znamenaly nedokončený příběh. Do Milána jela jako jednoznačná favoritka, a tím pádem pod obrovským tlakem.
Podle ISU zvládla 9. února 2026 závod na 1 000 metrů s klidem, který neodpovídal nervozitě kolem ní. Dvanáct medailí z mistrovství světa, šest z nich zlatých, a konečně i olympijský titul. Na tribuně plakal její snoubenec Jake Paul, influencer a boxer, s nímž tvoří pár od roku 2022. Zásnuby oznámili na Instagramu v březnu 2025.
Capri jako druhé jeviště
Sedm měsíců po olympijském zlatu se Leerdam objevila na Capri v minimálních bikinách, a internet to zaznamenal okamžitě. Skoky z útesů nad tyrkysovou vodou, plavba kolem ikonických skal Faraglioni, tenis, restaurace, tanec. Instagramový obsah páru Leerdam–Paul zachytil TMZ 10. září 2026 a rozšířil ho na miliony dalších očí.
Na rychlobruslařku je takový mediální přesah výrazně nadstandardní. Agentura AP ji popisuje jako sportovkyni, která společně s Paulem „přitahuje obrovskou pozornost a zájem“, formulace, která v kontextu olympijského sportu hraničí s podceněním. Leerdam funguje jako vzácný hybrid: elitní závodnice s výsledky, vizuální přítomností a popkulturním dosahem současně.
Sabalenková a nečekaný obdiv napříč sporty
Přesně ve stejný den, 10. září 2026, porazila Aryna Sabalenková v semifinále US Open Jessicu Pegulovou v Arthur Ashe Stadium. Běloruská tenistka, známá svou nefiltrovaností a emočním slovníkem, který na tiskových konferencích střídá smích s upřímnou úzkostí, podle dostupných zpráv z turnajového prostředí projevila otevřený obdiv k Leerdam.
Co na tom stojí za pozornost: Sabalenková nepatří k typům, které by mechanicky chválily kolegyně z jiných sportů kvůli PR efektu. Její mediální styl je přímý, někdy až surový. Když něco řekne, obvykle to myslí. A právě proto má její gesto váhu, nejde o naučenou zdvořilost, ale o spontánní reakci elitní sportovkyně na jinou elitní sportovkyni.
Co mají společného
Na první pohled nic. Rychlobruslení a tenis sdílejí snad jen to, že jde o individuální disciplíny. Ale pod povrchem je průnik větší, než se zdá:
- Tlak favoritky. Leerdam jela do Milána jako ta, která musí vyhrát. Sabalenková na US Open 2026 obhajovala titul a útočila na třetí triumf v řadě.
- Psychická odolnost. Obě mluví otevřeně o tom, co s nimi tlak dělá, a obě ho zvládají na nejvyšší úrovni.
- Viditelnost za hranicí sportu. Leerdam přes Instagram, Sabalenková přes svou osobnost na tiskových konferencích.
Právě tahle kombinace, výkon, autenticita a ochota být vidět, z obou dělá sportovkyně, které oslovují i lidi, kteří by si jinak rychlobruslení ani tenis nepustili.
Víc než bikiny z Capri
Příběh Leerdam ze září 2026 by se dal snadno zredukovat na dovolenkové fotky. Jenže za těmi fotkami stojí olympijské zlato, dvanáct medailí z mistrovství světa a schopnost existovat současně ve světě vrcholového sportu i mainstreamové popkultury. Sabalenková to rozpoznala, a řekla to nahlas. V elitním sportu, kde se ženy často musí rozhodovat mezi výkonem a viditelností, obě ukazují, že to jde dohromady.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta