Sabalenková postoupila na US Open a na tiskovce se neudržela. Novinář jí vyčetl, že před turnajem řešila sponzory místo tenisu

Co přesně novinář řekl
Reportér se v poturnajové tiskovce zeptal na předturnajový týden plný akcí a povinností a naznačil, že takový program může být fyzicky vyčerpávající. Sabalenková nejprve chladně vrátila: „Jaká je tam konkrétní otázka?“ Novinář doplnil, že minulý týden měla „spoustu věcí“ a teď se má soustředit jen na tenis. To ji přepnulo. „Proč si myslíš, že minulý týden jsem nebyla soustředěná na tenis?“ odpověděla rázně a vysvětlila, že celý její harmonogram je stavěný kolem tenisu, že podobné akce jí energii neberou, a naopak je bere jako své hobby mimo kurt.
Nešlo o křik ani o přerušení tiskovky. Dvě, tři napjatější repliky, a hotovo. Podstatné ale je, co za tím stálo.
Týden před prvním míčem
Předturnajový program Sabalenkové v New Yorku byl skutečně nabitý. Konkrétně:
- 25. srpna – smíšená čtyřhra s Novakem Djokovićem během Fan Week US Open
- 27. srpna – oznámení role globální ambasadorky kosmetické značky Moroccanoil v New Yorku
- 28. srpna – oficiální Media Day US Open s tiskovými rozhovory, vysílacím obsahem a focením
K tomu dlouhodobá partnerství s Audemars Piguet, Nike, Wilson, Dobel Tequila nebo Oakberry. Novinářova premisa tedy nebyla vycucaná z prstu. Jenže premisa a závěr jsou dvě různé věci, a právě ten závěr, že kvůli komerčním povinnostem nebyla soustředěná na tenis, Sabalenková odmítla.
Důkaz na kurtu
Pokud měl nabitý týden narušit její přípravu, na výsledku to vidět nebylo. Dvousetová výhra 6:2, 6:4 proti kolumbijské soupeřce vypadala jako rutinní vstup obhájkyně. Pro srovnání: na loňském US Open v prvním kole porazila Rebeku Masarovou 7:5, 6:1, první set byl tehdy těsnější, dojezd naopak drtivější. Ani jeden z obou vstupů nepůsobil jako kolaps favoritky pod tlakem.
Oficiální report US Open po zápase ji popsal jako „vždy sebevědomou“. Podle nás výstižně.
Skutečný tlak ležel jinde
Tiskovková výměna se stala virální, ale objektivně větší napětí představovala žebříčková matematika. Jelena Rybakinová se během sezony 2026 vyšplhala na světovou dvojku a do New Yorku přijela s nejotevřenější šancí na post jedničky. Podle WTA mohla Sabalenkovou přeskočit i bez výhry jediného zápasu, stačilo, aby Sabalenková nezískala titul a Rybakinová prošla do semifinále. Sabalenková naopak potřebovala trofej a zároveň Rybakinové stopku před čtvrtým kolem.
Tohle byl skutečný kontext, ve kterém se celá tiskovka odehrávala. Ne otázka, jestli ji unavilo focení pro kosmetickou značku, ale jestli udrží pozici, kterou budovala celou sezonu.
Sabalenková a tiskovky: vzorec, nebo výjimka?
Představa, že Sabalenková na tiskových konferencích pravidelně vybuchuje, neodpovídá realitě. V Indian Wells v březnu 2025 žertovala s reportéry a bavila celou místnost. Umí být hravá, ironická, uvolněná. Když je ale po těžké porážce nebo pod tlakem, přepne; po finále Roland Garros 2025 sama přiznala, že emoce převzaly kontrolu, a Coco Gauffové se později omluvila. Nejpřesnější popis: občas prudká pod tlakem, ne chronicky konfliktní.
V New Yorku se jí ale i krátké podráždění okamžitě čte prizmatem boje o jedničku a útoku na historický hattrick. Každé gesto, každá odpověď, každé zvednuté obočí dostává váhu, kterou by na menším turnaji neměly. A právě proto se z dvou ostrých replik stala hlavní zpráva večera, ne kvůli tomu, co řekla, ale kvůli tomu, co všechno v New Yorku obhajuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář