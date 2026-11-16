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Sabalenková po porážce čelí kritice. Kvůli slovům na kurtu se musela veřejně omluvit

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Dennívýzva
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Běloruská tenistka Aryna Sabalenková se po emotivním vystoupení během zápasu s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou dostala do nepříjemné situace. Na sociálních sítích se začaly šířit záběry její reakce, která vyvolala otázky ohledně možných urážek soupeřky. Světová dvojka následně zveřejnila omluvu a vysvětlila, že její rozhořčení směřovalo k divákům, nikoliv k ukrajinské tenistce.
Sabalenková po porážce čelí kritice. Kvůli slovům na kurtu se musela veřejně omluvit

Sabalenková po porážce čelí kritice. Kvůli slovům na kurtu se musela veřejně omluvit

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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