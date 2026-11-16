Sabalenková po porážce čelí kritice. Kvůli slovům na kurtu se musela veřejně omluvit

Sabalenková po porážce čelí kritice. Kvůli slovům na kurtu se musela veřejně omluvitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sabalenková po porážce čelí kritice. Kvůli slovům na kurtu se musela veřejně omluvitZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 16.11.2026 03:00
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