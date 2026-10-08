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S volbami pomůžou i pracovníci magistrátu. Provoz úřadu v pátek bude proto omezený

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Desítky zaměstnanců jihlavského magistrátu se budou v pátek 9. října podílet na zajištění komunálních voleb. Z toho důvodu vedení města doporučuje návštěvu úřadu v jiný den, pokud to je možné, protože provoz některých pracovišť bude zítra omezený.
S volbami pomůžou i pracovníci magistrátu. Provoz úřadu v pátek bude proto omezený

S volbami pomůžou i pracovníci magistrátu. Provoz úřadu v pátek bude proto omezený

Zdroj: Město Jihlava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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