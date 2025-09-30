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S udržením tepla v domácnosti pomohou i obyčejné věci. Babské rady často fungují lépe než moderní izolace

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Úspora energií je v posledních měsících velmi diskutovaným tématem. Aby vám teplo z domova neutíkalo, můžete využít několik triků.
S udržením tepla v domácnosti pomohou i obyčejné věci. Babské rady často fungují lépe než moderní izolace

S udržením tepla v domácnosti pomohou i obyčejné věci. Babské rady často fungují lépe než moderní izolace

Zdroj: Zdroj fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 30.09.2025 07:16

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:12

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč vám může být zima i v místnosti, kde je 22 stupňů

Teploměr ukazuje 22 °C, a přesto máte chuť obléct si svetr. Pocit tepelné pohody totiž neurčuje pouze teplota vzduchu.

Důležitá je také teplota okolních povrchů. Studená okna nebo venkovní stěna mohou zvyšovat tepelné ztráty lidského těla sáláním, takže prostor subjektivně působí chladněji, přestože vzduch má příjemnou teplotu.

Do hry vstupuje také proudění vzduchu. I slabý průvan z netěsného okna může způsobovat lokální ochlazování těla. Svou roli má vlhkost, oblečení i to, zda člověk sedí u počítače, nebo se po místnosti pohybuje.

Normy pro hodnocení tepelného komfortu proto pracují s několika veličinami současně, mimo jiné s teplotou vzduchu, střední radiační teplotou okolních povrchů, rychlostí proudění a vlhkostí. Samotné číslo na pokojovém teploměru tedy nikdy neříká celý příběh.


Zdroje:

  1. ASHRAE – Dispelling Thermal Comfort Myths https://www.ashrae.org/technical-resources/publications-library/ashrae-journal/featured-articles/may-2026-dispelling-thermal-comfort-myths-part-1-foundations-for-applying-ashrae-standard-55-2023
  2. ASHRAE – Thermal Comfort https://handbook.ashrae.org/Handbooks/F17/SI/f17_ch09/f17_ch09_si.aspx


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