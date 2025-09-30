S udržením tepla v domácnosti pomohou i obyčejné věci. Babské rady často fungují lépe než moderní izolace

S udržením tepla v domácnosti pomohou i obyčejné věci. Babské rady často fungují lépe než moderní izolacePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
S udržením tepla v domácnosti pomohou i obyčejné věci. Babské rady často fungují lépe než moderní izolaceZdroj: Zdroj fotografie: Depositphotos
Článek byl poprvé publikován 30.09.2025 07:16
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:12
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč vám může být zima i v místnosti, kde je 22 stupňů
Teploměr ukazuje 22 °C, a přesto máte chuť obléct si svetr. Pocit tepelné pohody totiž neurčuje pouze teplota vzduchu.
Důležitá je také teplota okolních povrchů. Studená okna nebo venkovní stěna mohou zvyšovat tepelné ztráty lidského těla sáláním, takže prostor subjektivně působí chladněji, přestože vzduch má příjemnou teplotu.
Do hry vstupuje také proudění vzduchu. I slabý průvan z netěsného okna může způsobovat lokální ochlazování těla. Svou roli má vlhkost, oblečení i to, zda člověk sedí u počítače, nebo se po místnosti pohybuje.
Normy pro hodnocení tepelného komfortu proto pracují s několika veličinami současně, mimo jiné s teplotou vzduchu, střední radiační teplotou okolních povrchů, rychlostí proudění a vlhkostí. Samotné číslo na pokojovém teploměru tedy nikdy neříká celý příběh.
Zdroje:
- ASHRAE – Dispelling Thermal Comfort Myths https://www.ashrae.org/technical-resources/publications-library/ashrae-journal/featured-articles/may-2026-dispelling-thermal-comfort-myths-part-1-foundations-for-applying-ashrae-standard-55-2023
- ASHRAE – Thermal Comfort https://handbook.ashrae.org/Handbooks/F17/SI/f17_ch09/f17_ch09_si.aspx
Pokud řešíte plevel, škůdce a rezavé nářadí, ocet se skutečně vyplatí kupovat po litrech. Se vším vám totiž...
Stačí světlá jižní nebo západní stěna a filcové kapsy za pár stovek. Bazalka, máta i rukola pak rostou...
Fialový nádech, žluté skvrny mezi žilkami, spálené okraje. Pokojovka hlásí nedostatek živin barvou listů a...
Norský kostel v Borgundu stojí od roku 1180. Novou dřevostavbu přitom dokáže během dekády zničit vada v...
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →