S prvními chladnými nocemi Češi znovu zapínají topení. Kvůli jedné věci mohou dostat pokutu až 50 000 Kč

Zákaz se týká spalovacích zdrojů na pevná paliva s tepelným příkonem do 300 kW, které vytápějí teplovodní soustavu ústředního topení a nesplňují minimální emisní požadavky zákona. V rodinných a bytových domech a ve stavbách pro rodinnou rekreaci platí tato povinnost od 1. září 2024. V praxi jde především o staré kotle 1. a 2. emisní třídy. Rozhodující ale není pouze stáří zařízení nebo údaj na štítku, nýbrž to, zda kotel skutečně splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší. Zákaz se přitom nevztahuje například na běžná kamna či krby určené k přímému vytápění místnosti.
Pokuta může vystoupat na 50 tisíc korun
Pokud fyzická osoba takový nevyhovující kotel dál provozuje, dopouští se podle zákona o ochraně ovzduší přestupku. Horní hranice pokuty je stanovena na 50 000 korun a přestupky řeší obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo životního prostředí zároveň ve své metodice uvádí, že úřady mohou nejprve využívat opatření vedoucí k nápravě, samotná sankce však zůstává jedním z nástrojů, jak další provoz nevyhovujícího zdroje řešit. Povinnosti se nevyhne ani člověk, který má starý kotel pouze jako záložní zdroj a skutečně jej používá.
Úřad může řešit také to, co lidé spalují
Při kontrole není důležitý jen samotný kotel. Provozovatel musí používat palivo odpovídající zákonným požadavkům i tomu, pro co je konkrétní zařízení určeno výrobcem. Zakázáno je například spalování odpadu a problém může představovat také používání jiného paliva, než pro které byl zdroj konstruován. Při kontrole mohou úředníci posuzovat používané a uskladněné palivo, stav zařízení nebo dokumentaci ke kotli. V odůvodněných případech lze jako důkaz využít také fotografie, svědecké výpovědi či analýzu odebraného popela.
U kotle je důležitá i pravidelná kontrola
Majitelé by proto před začátkem topné sezony měli ověřit nejen emisní parametry svého zařízení, ale také platnost kontroly technického stavu a provozu. U stanovených kotlů na pevná paliva s příkonem od 10 do 300 kW se provádí nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Pokud si provozovatel není jistý emisní třídou nebo tím, zda jeho starší zařízení zákonné požadavky splňuje, právě doklad z odborné kontroly je jedním z klíčových dokumentů, podle kterého lze stav kotle posoudit. Za neprovedení předepsané kontroly nebo nepředložení dokladu na vyžádání hrozí fyzické osobě samostatně pokuta až 20 000 korun.
Zdroje: mzp.gov.cz, zakonyprolidi.cz