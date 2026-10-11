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S kým žije Olga Lounová: Zpěvačka našla štěstí po boku pohledného českého trenéra

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Olga Lounová si na rodinu počkala déle, než sama čekala. Dnes má po boku Jana Kregla a společně vychovávají dvě dcery.
Fotografie Olgy Lounové a Jana Kregla

Fotografie Olgy Lounové a Jana Kregla

Zdroj: Foto: NextFoto, Olga Lounová a Jan Kregl na křtu alba Život je náš
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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