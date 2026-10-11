S kým žije Olga Lounová: Zpěvačka našla štěstí po boku pohledného českého trenéra

Olga Lounová si na rodinu počkala déle, než sama čekala. Dnes má po boku Jana Kregla a společně vychovávají dvě dcery.
Zpěvačka, skladatelka a závodnice Olga Lounová dlouho žila životem, ve kterém se toho opravdu moc nezastavovalo. Koncerty střídala se zkoušením, tvorbou a rallye a na rodinu si počkala až do čtyřicítky. Dnes je maminkou dvou malých dcer, které má s hokejovým trenérem Janem Kreglem. Na In-Lifestyle nás kromě její rodiny zaujalo i to, že ani po narození druhé holčičky kariéru nepověsila na hřebík. Dala si jen krátkou pauzu a už zase koncertuje.
Na děti nespěchala, vajíčka si nechala zamrazit
Lounová dlouho dávala přednost práci a mateřství pro ni nebylo něco, co by potřebovala stihnout v určitém věku. Sama například vzpomínala, že její maminka měla další dceru až ve 46 letech. I proto možná nikdy neměla pocit, že jí nějaký konkrétní termín utíká.
Přesto si ve dvaatřiceti letech nechala zamrazit vajíčka. Brala to jako pojistku pro případ, že se jednou pro děti rozhodne a přirozené početí už nebude jednoduché. Nakonec je nepotřebovala. První dcera Arianne se jí narodila v listopadu 2022, když jí bylo 41 let, a druhou dceru Vivien porodila 4. ledna 2026 ve 44 letech.
Milan Peroutka by pro mladistvý vzhled obětoval mnohé: Kvůli manželovi vyzkoušel i aplikaci lososího spermatu
S Janem Kreglem se podle svých slov potkala v době, kdy už byla na rodinu připravená. O jejich seznámení konkrétněji veřejně nemluví, zato popsala, co ji na jejich vztahu oslovilo. Ona je jako umělkyně spíš spontánní, zatímco Kregl má rád plánování a řád. „Byla jsem připravená založit rodinu a hlavně jsme si sedli,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz.
Před Janem Kreglem měla za sebou dlouhé vztahy
Ještě před současným partnerem měla Lounová několik známých vztahů. S muzikantem Marcusem Tranem byla téměř sedm let. Jejich rozchod nebyl zrovna poklidný. Lounová tehdy zjistila, že jí byl nevěrný, když jí omylem poslal zprávu určenou jiné ženě. Později přiznala, že ji bolelo hlavně to, že nešlo o první podobnou situaci.
Po Tranovi tvořila pár s Ondřejem Ládkem, známým jako Xindl X. Vztah vydržel zhruba rok a půl. Ani po rozchodu ale společně nepřestali pracovat. Hudba je dál spojovala a zůstali pracovními partnery. V médiích se svého času objevily také spekulace o Danielu Landovi. Lounová je odmítala s tím, že je spojuje především rallye, hudba a společné názory.
U Jana Kregla už byla opatrnější. Nějakou dobu ho před veřejností záměrně neukazovala a podobně si nechávala pro sebe i těhotenství. Později pro CNN Prima News vysvětlila, že je v tomto směru pověrčivá a nechtěla vztah zveřejnit dřív, než si bude jistá, že přišel správný čas.
Jan Kregl je spíš na plánování, Lounová na improvizaci
Jan Kregl působí jako hokejový trenér a šéftrenér mládeže Rytířů Kladno. Lounová o něm mluví jako o člověku, který má rád věci naplánované dopředu. Ona sama funguje přesně opačně. U koncertů, cestování nebo závodění je zvyklá řešit věci za pochodu. Tento rozdíl jí na jejich fungování dává smysl. O výchově dětí například říká, že se ji snaží stavět hlavně na svobodě a lásce. „Vychováváme je hodně svobodně a s láskou,“ popsala jejich přístup.
A že rodina nemusí znamenat konec jejího dosavadního života, ukázala Lounová už s Arianne. Starší dceru brala s sebou i na cesty a dostala ji do prostředí, které je pro většinu malých dětí poněkud neobvyklé. Když byly Arianne dva roky, doprovázela maminku například na rallye v Africe a později i na Dakar. Lounová tehdy zvládala po náročných etapách cestovat za dcerou na hotel, nakojit ji a ráno znovu vyrazit. Sama přiznala, že bez pomoci partnera a rodiny by něco takového zvládnout nešlo.
S velkým břichem zvládla velký koncert
Ještě před narozením Vivien přišel moment, který možná nejlépe ukazuje, jak Lounová těhotenství pojala. Dne 6. prosince 2025, tedy necelý měsíc před porodem, vystoupila v pražském O2 universu. Už měla opravdu velké břicho, přesto s velkou energií dala celou show a nechyběly ani náročnější části programu. V jednu chvíli dokonce vystoupala na konstrukci vysokou šest metrů. Po koncertě pro Super.cz popisovala, že sama byla překvapená, co všechno zvládla. Na zkouškách strávila celý den, chodila po schodech a během samotné show byla dokonce ve vzduchu. Únavu prý necítila tolik, jak by člověk čekal.
A nebylo to její poslední vystoupení na dlouhou dobu. Po porodu si dala několik měsíců pauzu, na jaře se ale začala vracet na pódia. Letos už má v kalendáři spoustu dalších koncertů a 5. listopadu ji čeká v O2 universu pokračování jejího projektu Sraz optimistů. Vystupovat má i v dalších měsících.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek S kým žije Olga Lounová: Zpěvačka našla štěstí po boku hokejového trenéra, dlouho ho však skrývala byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.