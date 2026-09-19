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S kým žije Dadák z Policie Modrava: Hřebíčkovou 15 let ignoroval, pak se potkali na baru a bylo jasno

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Herec Matěj Dadák a herečka Petra Hřebíčková o sobě léta věděli, ale prakticky spolu nemluvili. Stačilo jedno setkání u baru Činoherního klubu a všechno se změnilo.
S kým žije Dadák z Policie Modrava: Hřebíčkovou 15 let ignoroval, pak se potkali na baru a bylo jasno

S kým žije Dadák z Policie Modrava: Hřebíčkovou 15 let ignoroval, pak se potkali na baru a bylo jasno

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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