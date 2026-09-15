Rytmus natočil reklamu, ve které předstírá postižení. Noid, Brožová i Jandová reagovali tvrdě: „Ubohé, ubohé, ubohé"

Video se začalo šířit nejpozději 10. září 2026 na Instagramu. Scénář je prostý: Rytmus sedí na vozíku s pytlem odpadků, pomalu se zvedne, dokulhá k popelnici, přitáhne si ji blíž a znovu se posadí. Přehrává omezenou hybnost horních i dolních končetin. Pak přijde otázka: „Přes co jsi koupil tu káru?“ Odpověď je název zadavatele, Carvago, platformy na online prodej ojetých aut. Pointa celého skeče stojí na hendikepu jako gagovém prostředku pro komerční sdělení. A právě to spustilo vlnu, která rappera dostihla rychleji než jakýkoli rapový beef.
Matka, která to vzala osobně
Jako první veřejně zareagovala zpěvačka Michaela Štiková Gemrotová. Není to náhoda: vychovává dceru se spastickou triparézou a založila Nadaci Anežka, která pomáhá rodinám dětí s postižením. Ve videu na Facebooku označila klip za „dno primitivismu“, „zesměšňování lidí s handicapem“ a „absolutní ubohost“. Podle jejích slov poslala Rytmusovi slušnou soukromou zprávu. Odpovědí byl blok na Instagramu.
Gemrotová nereagovala jako celebrita, která chce být vidět. Reagovala jako matka, která každý den žije s tím, co rapper použil jako kulisu pro reklamu na auta. Právě tahle osobní rovina dodala její kritice váhu, kterou žádný obecný komentář o nevkusu mít nemůže.
Kdo co skutečně řekl
Pod příspěvkem Gemrotové se začaly hromadit reakce známých tváří. Václav Noid Bárta napsal: „Je to fakt ošklivý. Dobře jsi to řekla.“ Václav Mikulášek přidal na Fights.cz: „Totální dno“ a „tohle už není sranda.“ Ivan Šablatúra zvolil trojité opakování: „Ubohé, ubohé, ubohé.“ U dalších jmen je ale potřeba být přesný. Kateřina Brožová přidala souhlasné emotikony, Marta Jandová dala lajk. Lucie Zedníčková, Sandra Pospíšilová, Barbora Kodetová a Karel Zima se připojili podobně.
Druhý klip přišel pozdě
Rozhodující moment celé kauzy není obsah, ale pořadí. První video šlo ven jako samostatný reklamní skeč. Žádný kontext, žádné vysvětlení, žádný rámec. Pointa byla hendikep → název firmy. Tečka.
Teprve po vlně kritiky Carvago prostřednictvím mluvčího Jiřího Červenky avizovalo, že „v nejbližších hodinách“ přijde další video, které dodá „důležitý kontext“. Klip se na Instagramu objevil do 12. září a vystupuje v něm Bekim Aziri, slovenský influencer, který po pádu z kola v šestnácti letech skončil na vozíku a dnes na svém webu říká, že boří předsudky o životě s hendikepem. V druhém videu Bekim potvrzuje záměr „poukázat na to, jak je to těžké“. Rytmus neříká promiň. Slovo omluva nezazní.
Carvago samo přiznalo, že influenceři mají „poměrně volnou ruku“ a že síla negativní reakce je „upřímně trošku překvapila“. To je důležitá informace: firma spolupráci schválila, ale podcenila, jak bude první klip bez kontextu čtený. Podle loňského rozhovoru CMO Petra Duška pro MediaGuru se influenceři podílejí asi na 17 procentech prodejů Carvaga. Kauza tedy nezasahuje jen image, ale i významný obchodní kanál.
Kontext, který existoval už dřív
Ironií celého sporu je, že Rytmus s Bekimem spolupracoval už v srpnu 2023. Tehdy natočili společný obsah, ve kterém se rapper učil pohybovat na invalidním vozíku a ukazoval bariéry, se kterými se vozíčkáři denně potýkají. Ten materiál byl od začátku rámovaný jako osvěta, ne jako gag. Nikdo se nebouřil, protože záměr byl čitelný od první sekundy.
Letošní klip fungoval přesně opačně. Divák viděl rappera předstírajícího postižení, pointu s názvem firmy a nic víc. Kdo neznal Bekima, kdo neviděl starší spolupráci, ten četl video jako výsměch. A většina diváků přesně taková byla.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová