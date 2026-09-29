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Rýsuje se velký návrat do F1? Bývalý šéf Red Bullu by mohl přijmout nabídku Ferrari

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Prostředím F1 rezonuje v posledních dnech spekulace, že by se do slavné série závodů mohl vrátit bývalý šéf Red Bullu Christian Horner. Podle některých informací by mohl u kormidla vystřídat současného šéfa italské stáje Ferarri Frédérica Vasseura.
Rýsuje se velký návrat do F1? Bývalý šéf Red Bullu by mohl přijmout nabídku Ferrari

Rýsuje se velký návrat do F1? Bývalý šéf Red Bullu by mohl přijmout nabídku Ferrari

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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