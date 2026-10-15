Rýpla si do Perkausové i Kubelkové a sklidila vlnu kritiky. Teď Darina Vymětalíková ukázala, jak vypadá v plavkách

Darina Vymětalíková patří k nejviditelnějším ženským tvářím české sportovní žurnalistiky. V České televizi působí od roku 2000, od ledna 2025 moderuje i hlavní relaci Branky, body, vteřiny. Jenže v květnu 2026 se její jméno přesunulo ze sportovních rubrik do těch bulvárních, a v říjnu se tam vrátilo znovu, tentokrát díky fotkám v bikinách z thajské pláže. Mezi oběma momenty leží pět měsíců, omluva nadřízeného a otázka, jestli ostrý post na sociální síti může sportovní reportérce reálně ublížit.
Co přesně Vymětalíková napsala
Pátek 23. května 2026, zápas Česko-Slovensko na mistrovství světa ve švýcarském Fribourgu. Zatímco čeští fanoušci sledovali hokej, Vymětalíková na svém osobním účtu na X zpochybnila přítomnost moderátorek Primy ve VIP sektoru. Ptala se, kdo jim cestu platí, a naznačila, že by na tribuně raději viděla sportovní osobnosti typu Martiny Sáblíkové nebo Kateřiny Maděrové než „moderátorku Peříčka“. Narážka na pořad Peříčko přitom fakticky neseděla, ani Eva Perkausová, ani Iva Kubelková s ním nebyly spojené. Výpad tak působil nejen ostře, ale i nepřesně.
Důležitý kontext: výjezd do Fribourgu nebyl žádný tajný benefit. Šlo o oficiální soutěžní aktivaci CNN Prima NEWS a Kauflandu s veřejně dostupným herním řádem, speciálním letem pro výherce a moderátory stanice. Pravidla soutěže popisovala i konkrétní parametry zájezdu. Vymětalíková tedy útočila na něco, co mělo transparentního organizátora i pořadatele.
Reakce: od Primy po vlastní šéfy
Odpověď přišla rychle a z několika směrů najednou. Nejostřeji zareagovala Zuzana Brzáková z vedení Primy, podle ní by Vymětalíková „určitě udělala lépe“, kdyby se držela témat, kterým rozumí. Samotná Perkausová zvolila smířlivější tón. V rozhovoru pro Extra řekla, že to „nebere špatně“ a představu, že by kvůli tomu někdo přišel o práci, označila za „absolutně vyloučenou“. Přímý komentář Kubelkové se veřejně nepodařilo dohledat.
Bolestivější rána ale přišla zevnitř. Šéf ČT sport Jiří Ponikelský se 12. června 2026 Primě telefonicky omluvil. „Dodnes nechápu, co ji k tomu vedlo,“ citoval ho Blesk prostřednictvím CNN Prima NEWS. Incident ho podle vlastních slov velmi mrzí. Pro Vymětalíkovou to znamenalo veřejnou reputační ránu, její nadřízený se od ní distancoval.
Bikiny z Thajska: kontrast, ne odveta
O čtyři měsíce později, 13. října 2026, se Vymětalíková objevila v úplně jiném světle. Redakci VIPŽivot neuniklo, že na sociálních sítích sdílela fotky z krátké dovolené v Thajsku: tyrkysové bikiny, mělká voda, sluneční brýle. Žádné studio, žádný mikrofon. Proč Thajsko v období dešťů? Podle jejích slov pragmatická volba: pět dní, méně turistů, nižší ceny, déšť až kolem třetí odpoledne a setkání s kamarádkou z Austrálie.
Nic z veřejně dostupných vyjádření nenasvědčuje tomu, že by fotky měly být reakcí na květnovou kauzu. Mezi výpadem a plavkami leží téměř pět měsíců. Spojení obou momentů funguje jako titulkový kontrast (ostrá kritička versus uvolněná dovolenkářka), ne jako doložená „pomsta“ nebo strategie.
Co z toho zbylo
Zajímavé je, co se nestalo. Přes všechny spekulace o možném konci angažmá Vymětalíková v létě 2026 nadále vystupovala v oficiálním obsahu ČT, včetně podcastu k olympijskému ženskému hokeji. Dopad celé kauzy se tak jeví spíš jako komunikační a reputační než personální. Sama přitom už v roce 2024 v rozhovoru pro ČT24 mluvila o tom, že ženy-komentátorky stále narážejí na odpor části publika, a že kritické reakce zná z vlastní zkušenosti.
Jeden nepřesný post na X jí přinesl víc mediální pozornosti než roky práce před kamerou. Kariéru jí zatím nezlomil, ale ukázal, jak tenká je hranice mezi sportovní autoritou a bulvární postavou.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová