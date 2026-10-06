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Rychlý švestkový koláč z jogurtu: Bez kynutí, s křupavou drobenkou a hotový za 45 minut

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Rychlý švestkový koláč z bílého jogurtu bez kynutí. Vláčné těsto z jednoho kelímku upečené na velkém plechu s křupavou drobenkou za 40 až 45 minut.
Obrázek k receptu na švestkový koláč

Obrázek k receptu na švestkový koláč

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na švestkový koláč
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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