Rychlý švestkový koláč z jogurtu: Bez kynutí, s křupavou drobenkou a hotový za 45 minut

sezóna u mě doma vždycky odstartuje obrovskou chutí na poctivý babičkovský koláč s Švestková drobenkou. Jenže přiznám se vám k jedné věci: málokdy mám trpělivost čekat hodinu až dvě, než mi v míse vykyne klasické . Když mě chytne nečekaná mlsná nebo se ohlásí návštěva, sahám v lednici po velkém bílém jogurtu a peču tuhle naprosto dokonalou kynuté těsto . Celé těsto smíchám v jedné míse během hrnkovou bublaninu 5 minut, vyliju ho na velký plech a pokladu čerstvými půlkami šťavnatých švestek. Výsledkem je neuvěřitelně vláčný a jemný podklad. Z něj ovoce nevypadává, a navíc si prázdný jogurtový kelímek hned na začátku upravíte jako praktickou odměrku. Takže nemusíte ze skříně vůbec vytahovat kuchyňskou váhu.
Největší kouzlo tohoto
spočívá ve volbě plechu, protože když těsto rozetřete na velký plech, zůstane krásně slabé a po upečení nevytvoří žádnou vysokou suchou vrstvu. Každé jedno kousnutí je díky tomu moučníku dokonale vyvážené, protože v něm cítíte jemné těsto, nakyslé pečené švestky a bohatou vrstvu křupavé máslové žmolenky. Recept zvládne i úplný začátečník a příprava v kuchyni nezpůsobí žádný velký nepořádek.
Můj tip zní: Abyste získali tu nejkřupavější drobenku na světě, vyměňte obyčejný krupicový cukr za cukr třtinový a do máslové směsi přimíchejte špetku mleté skořice, která troubu i celý byt nádherně rozvoní. Recept na bleskový jogurtový koláč se švestkami a křupavou drobenkou
Celkový čas přípravy a pečení: 75 minut Ingredience potřebné k přípravě 1 velký bílý jogurt (kelímek využijte jako odměrku) 1 a 1/2 kelímku polohrubé mouky 1/2 kelímku cukru krupice 1 balíček kypřicího prášku do pečiva 1 balíček vanilkového cukru 2 vejce 2 lžíce rostlinného oleje trochu mléka 600 g čerstvých švestek 1 hrnek hrubé mouky 3/4 hrnku cukru krupice 4 lžíce změklého másla Foto: Cooky.cz, jednoduchá dobrota Postup při přípravě jogurtového švestkového koláče
1. Předehřejte pečicí troubu na
180 stupňů a velký plech s vyšším okrajem pečlivě vymažte tukem a vysypejte hrubou moukou nebo celý jeho povrch vyložte pečicím papírem.
2. Do mísy vyklopte bílý jogurt a prázdný kelímek si pečlivě uschovejte, protože vám ihned poslouží jako odměrka pro odměření dalších suchých surovin.
3. K jogurtu v míse přisypte polohrubou mouku, cukr krupici, vanilkový cukr a kypřicí prášek do pečiva.
4. Přidejte vejce, rostlinný olej a přilijte trochu mléka, které zajistí správnou konzistenci a jemnost výsledného těsta.
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5. Všechny suroviny v míse důkladně promíchejte vařečkou nebo ruční metličkou po dobu přibližně
3 minut, dokud nevznikne hladké, vláčné a mírně tekuté těsto bez hrudek.
6. Připravené jogurtové těsto vylijte na vymazaný plech a pomocí stěrky ho rovnoměrně rozetřete po celé ploše až do rohů tak, aby vytvořilo souvislou tenkou vrstvu.
7. Čerstvé švestky důkladně omyjte, osušte, rozkrojte na poloviny, vyjměte pecky a jednotlivé půlky naskládejte těsně vedle sebe po celé ploše těsta řeznou stranu nahoru.
8. V menší misce smíchejte hrubou mouku, cukr krupici a změklé máslo a prsty suroviny mněte a propojujte po dobu přibližně
2 minut, dokud vám nevznikne sypká a voňavá drobenka. Foto: Cooky.cz, nekynuté těsto za pár minut
9. Připravenou drobenkou rovnoměrně posypejte celý povrch koláče se švestkami od středu až ke všem okrajům plechu.
10. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte při teplotě
180 stupňů po dobu 40 až 45 minut, dokud drobenka i okraje koláče nezískají krásně zlatavý odstín.
11. Upečený švestkový koláč vyndejte z trouby a nechte ho na plechu alespoň
20 minut vychladnout, aby těsto zpevnilo a koláč se vám snadno krájel na jednotlivé porce. Tipy redakce: Použijte studené máslo z lednice: Pokud preferujete drobenku s většími křupavými hrudkami, zapracujte do mouky a cukru přímo z chladničky nakrájené studené máslo. Přidejte voňavou mletou skořici: Švestky si mimořádně rozumí se skořicí, proto můžete ovocnou vrstvu před zasypáním drobenkou poprášit 1 lžičkou mleté skořice. Sledujte velikost jogurtového balení: V receptu vycházejte ze standardního velkého kelímku o hmotnosti 300 až 400 gramů, který vám zajistí ideální poměr tekutých a sypkých surovin. Střídejte různé druhy sezónního ovoce: Toto univerzální jogurtové těsto chutná skvěle také s 500 gramy meruněk, třešní, mražených borůvek nebo kyselého rybízu. Zabraňte promáčení těsta šťávou: V případě extrémně šťavnatých švestek posypejte rozetřené těsto před kladením ovoce 2 lžícemi mletých ořechů nebo jemně drcených piškotů.
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